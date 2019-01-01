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ميلان يحدد بديلين لصفقة توريرا

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(C)Getty Images
ميلان يبحث عن متوسط ميدان
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية إيطالية وإسبانية أن ميلان بدأ يبحث عن أسماء بديلة استعداداً لفشله في التعاقد مع لوكاس توريرا من أرسنال.

ورغم تأكيدات الصحف الإيطالية عن اهتمام ميلان بالأوروجوياني، ولكن اللاعب نفى اتصال ميلان به في تصريحات من معسكر بلاده الأربعاء.

وذكرت "توتوسبورت" أن رولاندو ماندراجورا، لاعب أودينيزي وقائد منتخب إيطاليا تحت 21 عاماً، المرشح الأول للانضمام لميلان بدلاً من توريرا.

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اللاعب انتقل العام الماضي فقط لأودينيزي قادماً من يوفنتوس، ويملك الأخير بند يعطيه أولوية الشراء في حال تقدم فرق أخرى بعروض.

وفي نفس الاتجاه، ذكرت "موندو" أن صراعاً بين إنتر وميلان قد يظهر في الميركاتو على خدمات نجم برشلونة أرتورو فيدال.

وتحدثت الصحيفة عن رفض فيدال عرضاً من الصين بمقابل مادي ضخم بسبب تفضيله البقاء في أوروبا واللعب في مستويات مرتفعة.

ويتواجد فيدال حالياً مع منتخب بلاده تشيلي الذي يستعد لخوض غمار منافسات ربع نهائي كوبا أمريكا بالبرازيل.

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