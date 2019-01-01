ميلان يحدد بديلين لصفقة توريرا

ميلان يبحث عن متوسط ميدان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية وإسبانية أن ميلان بدأ يبحث عن أسماء بديلة استعداداً لفشله في التعاقد مع لوكاس توريرا من أرسنال.

ورغم تأكيدات الصحف الإيطالية عن اهتمام ميلان بالأوروجوياني، ولكن اللاعب نفى اتصال ميلان به في تصريحات من معسكر بلاده الأربعاء.

وذكرت "توتوسبورت" أن رولاندو ماندراجورا، لاعب أودينيزي وقائد منتخب إيطاليا تحت 21 عاماً، المرشح الأول للانضمام لميلان بدلاً من توريرا.

ميلان يعرض مدافعه على أرسنال ضمن صفقة توريرا

قائد ⚽️

حاسم 👊

قوي 💪

مؤثر 💫

يحترمه الجميع 🙏



أفضل قائد لفريقه شاهدته في ملاعب كرة القدم هو ـــــــــــــــــــــــــــ؟ pic.twitter.com/KWPLdhpF59 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 27, 2019

اللاعب انتقل العام الماضي فقط لأودينيزي قادماً من يوفنتوس، ويملك الأخير بند يعطيه أولوية الشراء في حال تقدم فرق أخرى بعروض.

وفي نفس الاتجاه، ذكرت "موندو" أن صراعاً بين إنتر وميلان قد يظهر في الميركاتو على خدمات نجم برشلونة أرتورو فيدال.

وتحدثت الصحيفة عن رفض فيدال عرضاً من الصين بمقابل مادي ضخم بسبب تفضيله البقاء في أوروبا واللعب في مستويات مرتفعة.

ويتواجد فيدال حالياً مع منتخب بلاده تشيلي الذي يستعد لخوض غمار منافسات ربع نهائي كوبا أمريكا بالبرازيل.