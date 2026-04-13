إذا فرّط أرسنال في لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يفز بدوري أبطال أوروبا، فإن وظيفة ميكيل أرتيتا ستكون في خطر كبير. وهذا ما كتبته، من بين وسائل أخرى، موندو ديبورتيفو.

يقدّم أرسنال هذا العام موسمًا جيدًا للغاية، لكنه لم يحقق حتى الآن أي لقب ملموس لتتويجه. ففي نهائي كأس الرابطة الإنجليزية خسر فريق شمال لندن 0-2، وفي كأس الاتحاد الإنجليزي أطاح ساوثهامبتون بفريق أرتيتا على نحو مفاجئ.

وهكذا اتضح في مطلع هذا الشهر أن أرسنال يمكنه هذا الموسم حصد لقبين كحد أقصى: الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. وخصوصًا في المسابقة الإنجليزية بدا أرسنال في وضع مريح.

يوم السبت، قبل المباراة على أرضه ضد بورنموث، كان الفارق مع المنافس المباشر مانشستر سيتي — الذي لعب مباراة أقل من أرسنال — تسع نقاط.

وبحال الفوز كان المدفعجية سيُوسّعون الفارق إلى اثنتي عشرة نقطة، لكن بسبب الخسارة 1-2 وفوز سيتي في اليوم التالي (0-3 ضد تشيلسي) أصبح صراع اللقب مفتوحًا من جديد. إذ يلتقي الفريقان الأحد المقبل على ملعب الاتحاد.

وفي حال فوز أصحاب الأرض بالنقاط الثلاث، سيصبح الفارق فجأة ثلاث نقاط فقط، مع بقاء مباراة مؤجلة لسيتي. ولذلك توجد مخاوف كبيرة لدى إدارة أرسنال.

وكتب MD عن أرتيتا: "بعد سبعة مواسم في أرسنال، ومع عقد حتى يونيو/حزيران 2027 ومحادثات جارية بشأن تمديده، يمكن أن تتغير الأمور جذريًا إذا أخفق في النهاية في الفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا".

"وفي تلك الحالة لن يبقى أرتيتا في أرسنال الموسم المقبل. وإدارة النادي لديها بالفعل المرشح المثالي لتعويضه: سيسك فابريغاس، الذي يقدم موسمًا رائعًا مع كومو 1907 ويلعب كرة قدم جذابة تُبقي النادي في سباق المنافسة على التأهل للمسابقات الأوروبية."