حصد فريق AZ ثلاث نقاط مساء السبت. في ألكمار، تفوق فريق ليروي إيتشيلد على فورتونا سيتارد بنتيجة 2-0. وعاد جوردي كلاسي إلى الملاعب بعد غياب دام ستة أشهر بسبب الإصابة. لكن هذا الفوز لم يرفع ترتيب النادي في جدول الدوري، حيث ظل فريق ألكمار في المركز السادس.

واضطر فورتونا سيتارد للعب مساء السبت بدون العديد من لاعبيه الأساسيين. لم يكن جاستن هوبنر وجاستن لونويك ضمن التشكيلة بسبب أزمة جوازات السفر، كما لم يكن محمد إهاتارين جاهزاً بدنياً. أما في صفوف AZ، فغاب بير كوبماينرز وجيز هورنكامب ورو-زانجيلو دال.

انطلق فريق AZ بقوة مساء السبت. بعد 11 دقيقة فقط، تقدم الفريق في ملعبه AFAS Staion. بعد تمريرات تمهيدية جيدة من ويسلي باتاتي وإيزاك جنسن، تمكن ميكس ميردرينك من التسجيل من مسافة قريبة.





وبعد أربع دقائق، تقدم فريق ألكمارد بنتيجة 2-0. لم يتعرض سفين مينانز لأي ضغط عندما استلم الكرة على حافة منطقة الجزاء، ثم سددها بقوة في أعلى المرمى.

خرج فريق فورتونا سيتارد من غرفة الملابس بقوة. من خلال تمريرة عرضية من كريستوفر بيترسون إلى لانس دويفيستين الذي كان في وضع انفراد، شكل لاعبو ليمبورغ خطورة، لكن جيرون زويت تمكن من إبعاد الكرة من الزاوية. بعد ذلك بوقت قصير، كاد بول غلادون أن يسجل من ركلة ركنية، لكن زويت أنقذ الموقف مرة أخرى ببراعة على خط المرمى.

بعد ذلك، بدا أن الحظ سيحالف الزوار ثلاث مرات. تمكن زويت من إبعاد عرضية حادة بقبضته، لكنه اصطدم بها عن غير قصد بشون أديوي، مما أدى إلى سقوط الكرة أمام أقدام دويفيستين، الذي تمكن من تسجيلها من مسافة قريبة. لكن لاعب الوسط المستعار من سبارتا كان في وضع تسلل، وبالتالي لم يتم احتساب الهدف.

قبل 18 دقيقة من نهاية المباراة، عاد جوردي كلاسي للعب مع AZ. لم يشارك اللاعب في المباريات خلال الأشهر الستة الماضية بسبب إصابة في الكاحل.