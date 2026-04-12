تم استدعاء ميكا غودتس مؤخراً للمرة الأولى إلى المنتخب الوطني البلجيكي، وكانت تلك بالنسبة لجناح أياكس تجربة تعليمية للغاية. وهذا ما قاله لصحيفة ألخمين داخبلاد.

في المباراتين الوديتين أمام الولايات المتحدة والمكسيك، خاض غودتس دقائقه الأولى مع الشياطين الحمر. وقال مستعيداً فترة التوقف الدولي لصحيفة AD: "جميل جداً. كانت رحلة ممتعة. أن تكون مع المجموعة وأن تتمكن من خوض أول مباراة لك مع بلدك، فهذا أمر رائع للغاية".

وعند جيراننا الجنوبيين لا يلعب على مركزه لاعبون عاديون. فمع جيريمي دوكو (مانشستر سيتي)، ولياندرو تروسار (آرسنال)، وماليـك فوفانا (أولمبيك ليون)، تملك بلجيكا ما يكفي من الأجنحة اليسرى الممتازة.

ويقول غودتس: "إنهم من بين أفضل لاعبي البلاد، لكنني أصبحت لاعب كرة قدم أيضاً لأنافس لاعبين مثلهم. ومن خلال التدرب على ذلك المستوى تلاحظ بالفعل أن كل شيء أسرع بقليل. وهذا يجعلني أفضل".

كما وجد غودتس نفسه فجأة في الملعب إلى جانب كيفن دي بروين. وقال: "ترى أن كيفن ما يزال في سنه يمتلك تلك الرقي. لا ترى ذلك كثيراً. هؤلاء لاعبون يمكنني أن أتعلم منهم الكثير. أجد ذلك جميلاً جداً".

غودتس نفسه يقدم موسماً مبهراً. وعلى الصعيد الفردي يمكن للبلجيكي أن ينظر الآن إلى عام رائع مع النادي. فقد ساهم بشكل مباشر في 25 هدفاً في الدوري الهولندي (15 هدفاً و10 تمريرات حاسمة). ولا يستطيع أي لاعب في المسابقة تقديم أرقام أفضل.

انتقال صيفي يبدو أمراً وارداً، لكن غودتس لا يريد التفكير في ذلك بعد. وقال: "قلت أكثر من مرة إنني أحب البقاء في أياكس. لطالما حلمت بالفوز بلقب مع هذا النادي. لن ينجح ذلك هذا الموسم، لكن آمل أن ينجح في الموسم المقبل".

"في الصيف سأرى ما هي الخطة. مع الفريق، ومعي. ربما سيتغير شيء أو آخر. وربما لا. بعد ذلك سأتخذ قرارًا"، يختتم الجناح المهاجم الماهر.