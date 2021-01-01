موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المريخ والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضدالمريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نادي المريخ السوداني، وضمن مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021.

فاز الأهلي في آخر مبارياته في الأميرة السمراء على فيتا كلوب بثلاثة أهدافٍ نظيفة، ليخطوا خطوة كبيرة نحو التأهل، حيث أصبح رصيده 7 نقاطٍ في المركز الثاني.

على الجانب الآخر، خسر المريخ مباراته الثالثة في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا على يد سيمبا، لينتهي حلم التأهل بعد أن استقر في قاع ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، فيما ابتعد نادي سيمبا بالصدارة وأصبح رصيده 10 نقاط.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي ضد المريخ وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد المريخ؟

لم يتحدد موعد مباراة الأهلي والمريخ في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بشكلٍ نهائي، لكنها ستقام أحد يومي 2 أو 3 أبريل 2021.

كذلك لم يتحدد الملعب التي ستقام عليه المباراة، لكن من المنتظر أن تلعب على ملعب نادي الهلال الذي لُعبت عليه مباريات المريخ السابقة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على القناة الرابعة.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للشبكة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والمريخ كتابيًا عن طريق موقع جول.