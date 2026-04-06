ميشيل، هدف كرويف، يرد على الشائعات حول أياكس: «أنا مغرم جدًا بـ...»

رد ميشيل على الشائعات التي تفيد برغبة أياكس في ضمه إلى أمستردام. سُئل مدرب جيرونا عن اهتمام أياكس به خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الدوري الإسباني ضد فياريال.

يواجه المدرب الإسباني فريق فياريال مساء الاثنين. وخلال المؤتمر الصحفي، سُئل عن اهتمام أياكس، وهو ما كشفت عنه صحيفة ماركا يوم الخميس.

لكن ميشيل يحظى أيضًا باهتمام منافسه مساء الاثنين، فياريال. ولذلك، لن تكون مهمة جوردي كرويف سهلة على الإطلاق لإقناع هدفه.

كما يتضح من كلماته أن الإسباني نفسه لا يرى أن رحيله عن جيرونا ضروري على الإطلاق. "أنا شخص عاطفي للغاية. لدي شغف كبير بكرة القدم، لكنني أحتاج إلى بيئة أكون فيها سعيدًا، وأنا سعيد هنا. أنا مغرم بجيرونا. لطالما كنت كذلك"، قال في قاعة الصحافة.

ومع ذلك، فإن عقد ميشيل مع جيرونا على وشك الانتهاء، مما يتيح له حرية التفاوض مع أندية أخرى.

