ميسي 2019 .. ما بين كارثة الأنفيلد والكرة الذهبية السادسة

بعد انتهاء عام الأرجنتيني ليونيل ميسي، ما الذي مر به قائد برشلونة خلال آخر سنة؟

أسدل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الستار على عام 2019 بهدف رائع في شباك نظيره ديبورتيفو ألافيس كان هو رقم 50 له في ذلك العام.

العام 2019 شهد الكثير من الإنجازات والإخفاقات بالنسبة للأرجنتيني سنحاول في الأسطر المقبلة أن نستعرض أبرزها وأهمها:

بداية قوية

بدأ ميسي العام 2019 بشكل قوي للغاية رفقة برشلونة حيث ظهر بشكل مميز في مواجهة خيتافي بالعاصمة مدريد حيث سجل الهدف الأول في المباراة التي فاز بها النادي الكتالوني بهدفين لهدف.

البداية القوية لميسي استمرت بالتسجيل في إيبار وليجانيس وجيرونا وفالنسيا بشكل متتالي ثم تصاعدت بشكل قوي أمام إشبيلية بهاتريك وصناعة وبهاتريك آخر أمام ريال بتييس وثنائية في الديربي ضد إسبانيول.

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المستوى المذهل للأرجنتيني لم يكن كذلك في الدوري فقط بل في دوري أبطال أوروبا أمام ليون ومانشستر يونايتد في لقائي الإياب بثنائية في كل مباراة.

عقبة ليفربول

لا يمكن الحديث عن عام 2019 بالنسبة لليونيل ميسي دون أن نتطرق لعقبة ليفربول التي أرجعت الفريق لنقطة الصفر وأنهت الموسم قبل موعده بعدة أسابيع.

ميسي وعد جماهير برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا في النصف الثاني من 2018 وبالتحديد في بداية الموسم الماضي وكان الفريق يسير على الطريق الصحيح لذلك اللقب.

الأرجنتيني نفسه تأكد أن عقدة أدوار الإقصاء في دوري أبطال أوروبا لن تمثل عائقًا ضد تحقيق وعده فسجل ثنائية في الإياب أمام ليون وصنع مثلها، كما سجل ثنائية في الإياب ضد مانشستر يونايتد، ومثلها أمام ليفربول في الذهاب.

لكن وفي مباراة العودة الشهيرة رأينا برشلونة شاحب الوجه وميسي دون قدراته الخارقة وفقد الفريق أكثر من فرصة للتسجيل حتى أنهى الريدز على المواجهة برباعية نظيفة قضت على وعد الأرجنتيني لجمهور كتالونيا.

كارثة ملعب أنفيلد ألقت بظلالها على ما تبقى من موسم ميسي، حيث خسر برشلونة بوجود القائد نهائي كأس الملك ضد فالنسيا وفقد فرصة تاريخية للتتويج باللقب الخامس على التوالي.

كوبا أمريكا وروح مختلفة

لم يبدأ منتخب الأرجنتين بطولة كوبا أمريكا بشكل جيد لكن الأداء كان تصاعدي طوال البطولة حتى وصل الفريق لنصف النهائي واصطدم بالمضيف البرازيل.

كل من شاهد تلك المباراة يعرف جيدًا أن الأرجنتين سيطرت وفرضت هيمتنها على السامبا في كل أنحاء الملعب وكانت أقرب للفوز من البرازيل بشكل واضح.

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لكن لأن كرة القدم لا تخضع لتلك الحسابات حقق المنتخب البرازيلي الفوز ورأينا الأرجنتين تخفق من جديد تحت قيادة القائد ميسي، لكن هذه المرة بروح مختلفة وبتحدي واضح للبناء على ما وصل له الفريق من أجل التنافس من جديد هذا الصيف.

بداية جديدة ولعنة إصابات مريرة

مع بداية الموسم الجديد قرر الأرجنتيني أن يفتح صفحة جديدة في الصيف الماضي مع جماهير برشلونة ووعدهم من جديد بالمنافسة على كل البطولات كما هي العادة.

لكن وبسبب الإصابات لم يحضر ميسي بداية الموسم مع برشلونة واستمر غيابه بشكل محبط حتى بداية أكتوبر ولم يشارك سوى لـ ٤٥ دقيقة أمام غرناطة وفياريال.

ومنذ عودته من الإصابة لم يتوقف ميسي من المساهمة في الأهداف مع برشلونة في الدوري سوى أمام ريال مدريد، وضد سلافيا براجا في دوري أبطال أوروبا.

أرقام عامة

الأرجنتيني شارك في 48 مباراة مع برشلونة منذ بداية العام حتى الآن أولها كان أمام خيتافي وآخرها كان في مواجهة ديبورتيفو ألافيس بواقع 3877 دقيقة.

سجل ميسي هدفه رقم 45 هذا العام في المباراة الأخيرة السبت الماضي أمام ديبورتيفو ألافيس، كما اختتم العام على صدارة ترتيب هدافي الليجا، كما سجل خمسة أهداف رفقة الأرجنتين ليصل إجمالي سجله للرقم 50 في 2019.

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فاز برشلونة في 34 مباراة بوجود ميسي هذا العام وخسر في أربعة وتعادل في البقية وصنع الأرجنتيني 16 هدفًا للنادي الكتالوني في تلك الفترة.

حاول ميسي خلال هذا العام أن يتم 384 مراوغة مع برشلونة نجح في تنفيذ 233 منها كما قدم 46 فرصة تسجيل خطيرة لزملائه في الملعب.

وعلى مستوى التسديدات نجح ميسي في تحويل أكثر من ربع تسديداته على المرمى لأهداف بواقع 25.71% منها، وارتطمت ست كرات في القائمين والعارضة.

ختام جيد

في نهاية العام حصد ليونيل ميسي عرق الشهور السابقة وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما نال ليونيل جائزة الحذاء الذهبي عن الموسم الذي انتهى مع بداية الصيف الماضي ونال سادس كرة ذهبية له من قبل "فرانس فوتبول"، متفوقًا على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق.