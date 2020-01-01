ميسي يهاجم إدارة برشلونة: تحملوا المسؤولية بدلاً من إثارة الجدل

رد قوي وعنيف من ميسي على أبيدال

رد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقوة، على تصريحات إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة ، بعد مهاجمته بعض لاعبي الفريق الإسباني.

أبيدال خرج في حوار مع صحيفة "سبورت"، ليكشف عن بعض الكواليس الخاصة التي أدت لرحيل المدرب إرنستو فالفيردي وقدوم كيكي سيتين بدلاً منه.

الفرنسي قال للصحيفة:"هناك العديد من اللاعبين لم يكونوا راضين أو لم يبذلوا جهداً كبيراً للفريق، بالإضافة أيضاً لمشكلة أخرى في التواصل على المستوى الداخلي".

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وأضاف:"الأمور تحسنت بعد الكلاسيكو والعلاقة بين المدرب واللاعبين كانت جيدة، ولكن بحس اللاعب السابق شعرت ببعض المشاكل ومن هنا اتخذنا القرار".

ومن جانبه رد ميسي بشكل عنيف على السكرتير الفني لبرشلونة، في واقعة غير مسبوقة بهجوم قائد الفريق الكتالوني على إدارة النادي.

وقال ميسي في رسالة عبر حسابه على موقع "إنستجرام":"بكل أمانة لا أحب هذه الأشياء أو التحدث بتلك الطريقة، ولكن يجب على كل شخص أن يكون مسؤولا عن مهامه والعناية بقراراته".

واستكمل:"اللاعبون يتحملون المسؤولية في أرض الملعب، نحن أول من نعترف عندما نكون غير جيدين، لذلك يجب تعامل إدارة النادي بعناية شديدة في كل قرار يتخذونه".

وأنهى صاحب الـ32 سنة حديثه:"أعتقد عندما نتحدث عن اللاعبين، يجب أن نعطي أسماء حتى لا نخلق بعض الأجواء القذرة ونغذي المزيد من الشائعات والقصص غير الصحيحة".

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ويأتي حديث ميسي استمراراً للانتقادات الموجهة لإدارة النادي بقيادة جوسيب بارتوميو، بسبب سوء التعامل مع ملف الانتقالات والمدير الفني الجديد بعد رحيل فالفيردي.

يذكر أن أبيدال كشف خلال حديثه، عن استمرار المفاوضات مع ميسي حول التجديد مع برشلونة، حيث ينتهي عقده الحالي في يونيو 2021.