ميسي ينهي الجدل: لن أشارك في كأس العالم 2026.. والكرة الذهبية لا تشغلني!

تصريحات لاعب مشرف على الاعتزال!

ربما احتاج ليونيل ميسي أن يتخفف من كل الضغوط الملقاة على كاهله ليتحدث بوضوح عن ملامح مستقبله الآن، بعد أن وصل بالفعل إلى محطة تبدو الأخيرة في مسيرته بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "تيتان" الصينية: "لن أشارك في كأس العالم 2026، قلت ذلك من قبل ولم يتغير شيء، لقد أتيت إلى هنا لأشاهد تلك النسخة من مقعد المتفرج".

كما نصح ميسي اللاعبين الشباب بما يبدو أشبه بنصيحة الاعتزال إذ قال: "نصيحتي لهم ولست في موضع المعلم لهم، أن يستمتعوا بكل لحظة في مشوارهم الذي سيمضي سريعًا، وحين ينتهي لن يستطيعوا عمل مشوار جديد!".

وأردف: "منذ أن حققت لقب كأس العالم 2022 مع المنتخب، وأنا أشعر بالرضا عما حققته في مسيرتي، لم يعد يشغلني أي لقب فردي، ولذلك فالكرة الذهبية في المرحلة الحالية حقًا لا تشغلني!".

كما تطرق إلى هتافات جمهور برشلونة له في الملاعب طيلة الموسم الماضي فقال: "رغم أنني لم أكن موجودًا كانوا ينادون باسمي، كان شيئًا غريبًا ولكنه أثر فيّ، لقد مررت بالعديد من السنوات هناك، وكذلك فعل أولادي، لدي علاقة عميقة مع برشلونة".