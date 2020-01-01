ميسي يكشف لجوارديولا سبب رحيله عن برشلونة: أرغب في الفوز بالكرة الذهبية

تفاصيل الحوار بين ميسي وبيب

كشف كريستوبال سوريا، الصحفي ببرنامج التشيرنجيتو الإسباني عن نص الحوار الذي دار بين ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، وبيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.

ميسي أرسل طلبًا رسميًا لإدارة برشلونة بفسخ تعاقده مجانًا والرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الجارية.

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وسوف يخرج البرغوث خلال ساعات في بيان رسمي للإعلان عن كواليس قراره بالرحيل عن برشلونة بعد استمراره نحو 20 عامًا مع النادي الكتالوني.

وبحسب سوريا فإنّ ميسي اتصل على جوارديولا يوم الثلاثاء الماضي وأخبره برغبته في الرحيل عن برشلونة واللعب لصالح مانشستر سيتي.

وقال ميسي في المكالمة: "أرغب في الفوز بالكرة الذهبية في الموسمين المقبلين، ولن أستطيع القيام بذلك سوى معك".

وعلّق سوريا على الأمر بقوله: "هذه جملة قاتلة التي قالها ميسي لجوارديولا، لقد قرر التخلي عن مشروع جوسيب ماريا بارتوميو في برشلونة لأجل ذلك".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ مانشستر سيتي مستعد لدفع 100 مليون يورو بجانب بيرناردو سيلفا وجابرييل جيسوس وإيريك جارسيا.

كما أنّ سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، ألمح إلى انضمام ميسي إلى فريقه بإزالة رقم 10 من حسابه على موقع إنستجرام.