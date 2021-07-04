ميسي غير المهتم يقترب من بيليه ويقود الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أمريكا

وصلت الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بفضل تألق كبير لقائدها ليونيل ميسي الذي بات أقرب إلى بيليه من أي وقت مضى.

حسمت الأرجنتين تأهلها إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2021 بثلاثية دون رد في شباك إكوادور، وواصل قائد التانجو ليونيل ميسي الذي سجل هدفًا وصنع الهدفين الآخرين مطاردته لأسطورة البرازيل بيليه.

ماذا حدث في مواجهة الأرجنتين وإكوادور؟

حسم المنتخب الأرجنتيني تأهله إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2021 المقامة في البرازيل بالفوز على إكوادور 3-0 في ربع النهائي، فجر اليوم الأحد على ملعب بيدرو لودوفيكو الأولمبي.

كاد ميسي أن يفتتح التسجيل لبلاده مستغلًا خطأ لدفاع إكوادور لكن القائم تصدى لكرته لترد بعدها الإكوادور بتصويبة أنقذها الحارس إيمليانو مارتينيز.

واستغل ميسي تعطل الحارس هيرنان جالانديز بزميله على حدود منطقة الجزاء ليرسل كرة عرضية إلى رودريجو دي بول الذي أودعها الشباك معلنًا عن أول أهداف الأرجنتين قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

في الشوط الثاني لم تستسلم إكوادور وحاولت لكن محاولاتها باءت بالفشل قبل أن يُصعب لوتارو مارتينيز مهمتهم بتسجيله الهدف الثاني للتانجو من صناعة ميسي.

وعرقل بيرو إنكابي لاعب إكوادور، آنخيل دي ماريا، على حدود منطقة الجزاء لينال بطاقة حمراء مباشرة ويسدد ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشرة الهدف الثالث لبلاده في الوقت الضائع من المباراة.

ماذا يعني الهدف لليونيل ميسي؟

الهدف الذي سجله ميسي في نهاية المباراة عزز به صدارته لترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

كما يعني هدفه أنه بات بحوزة ليو 76 هدفًا دوليًا مع الأرجنتين ويفصله هدف وحيد الآن عن رقم أسطورة البرازيل بيليه الذي سجل 77 هدفًا يتربع بهم على عرش هدافي لاعبي أمريكا الجنوبية مع بلدانهم.

ماذا قال ميسي عقب التأهل إلى نصف النهائي؟

يبحث ميسي عن بطولته الأولى مع منتخب الأرجنتين بعد خسارته لنهائيي كوبا أمريكا 2015 و2016 ونهائي كأس العالم 2014 وقد قال بعد تجاوز إكوادور: "كانت مباراة صعبة، كنا نعرف أن الإكوادور منافس صعب لديه لاعبين يتحلون بالسرعة والشباب وأقوياء. الهدف سهل المباراة قليلًا، والحكم تسبب في خروج المباراة بهذه الصورة".

وتابع ليو عن سبب الفوز "حاولنا أن نلعب ونمرر لكن وجدنا صعوبات لأن المنافس كان يضغط، أرضية الملعب لم تساعدنا كثيرًا لكن لا نريد خلق أعذارًا".

وعن التأهل إلى نصف النهائي "كان لدينا هدف للوصول إلى نصف النهائي أيًا كان منافسنا سيكون في غاية القوة. علينا أن نتعافى ونستعد لأن الفارق بين المباراتين قليل. علينا التفكير بكولومبيا فهم فريق جيد يطبقون الهجمة المرتدة جيدًا".

ماذا يعني لميسي اقترابه من رقم بيليه؟

وعن اقترابه من رقم بيليه علق ميسي قائلًا: "هي أمور ثانوية، نحن هنا من أجل هدف واحد وهو الصراع من أجل اللقب، تركنا عائلاتنا ويجب أن نعوضهم".

ماذا يفصل الأرجنتين عن اللقب؟

ستواجه الأرجنتين في نصف النهائي فجر الأربعاء المقبل منتخب كولومبيا.

وتخطت كولومبيا في ربع النهائي منتخب أوروجواي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة. المنتخبان تعادلا سلبيًا قبل أن تحسم كولومبيا تأهلها بركلات الترجيح 4-2.

وسيتنافس على اللقب الفائز من مواجهة الأرجنتين وكولومبيا مع الفائز من مباراة البرازيل صاحبة الاستضافة وبيرو.