ميسي يقترب من رونالدو ويصل للهاتريك رقم 50 في مسيرته

النجم الأرجنتيني يواصل زيارته المستمرة لشباك الفريق الأندلسي بالدوري الإسباني

بالتخصص تمكن المهاجم الأرجتيني ليونيل ميسي، من إضافة هدف جديد لرصيده مع برشلونة هذا الموسم.

ميسي أحرز ثلاثة أهداف للفريق الكتالوني أمام إشبيليه، في المباراة التي تجمعهما بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

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الثلاثية يدخل تاريخ الليجا، بعدما أصبح اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف أمام خصم واحد.

يأتي ذلك بعد وصوله للرقم 28 خلال مواجهاته مع إشبيليه بالبطولة.

ثنائي ألماني 🆚 ثنائي إنجليزي



🔢 جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي ◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 ماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند ◀️ أهدر 13 فرصة pic.twitter.com/UkkscFB2zR — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019

وأما بالنسبة لجميع البطولات فسجل ميسي 36 هدف في 35 مباراة أمام الفريق الأندلسي.

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ويعادل أيضاً الأرجنتيني عدد الأهداف التي سجلها "25"، مع مبارياته هذا الموسم بقميص برشلونة في الدوري.

ويصل ميسي للهاتريك رقم 44 في تاريخه مع برشلونة، و50 بإضافة ما سجله مع منتخب الأرجنتين.

ويقترب بذلك ميسي صاحب الـ50 هاتريك، من رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 51.

برشلونة يدخل المباراة وهو في صدارة الليجا بـ54 هدف، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.