ميسي يفضل يوفنتوس على إنتر

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة يفضل الانضمام لصفوف يوفنتوس على حساب إنتر لو كانت الخيارات المتاحة في إيطاليا فقط.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة يفضل الانضمام لصفوف يوفنتوس على حساب إنتر.

جاء هذا بحسب ما أوضح موقع "توتو ميركاتو ويب"، والذي أكد أن ليونيل يرى في السيدة العجوز الفريق القادر على تحقيق البطولات عكس إنتر.

وكان يوفنتوس قد تواصل مع والد ميسي خورخي، وأخبروه برغبتهم الجادة في الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة حال تأكد رحيله عن برشلونة.

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ويقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الوقت الحالي من مغادرة برشلونة، بعدما تأزمت الأمور بينه وبين إدارة النادي.

وبعث ليونيل بفاكس أخبر من خلاله الإدارة رغبته في تفعيل البند الذي يسمح له بالرحيل بشكل مجاني في نهاية كل موسم.

وردت إدارة برشلونة على ليونيل ميسي، حيث أخبروه أن النادي غير مستعد للتخلي عن خدماته في الوقت الحالي، ولن يناقش أي عروض.

جدير بالذكر أن جول.كوم كان قد عرف من مصادره أن اللاعب الأرجنتيني لن يحضر فترة الإعداد للموسم الجديد مع برشلونة حيث يعتبر نفسه فسخ تعاقده بالفعل بالفاكس الذي أرسله.