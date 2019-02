ميسي يفشل في التسجيل أو الصناعة لأول مرة منذ سبتمبر!

تعادل برشلونة مع مضيفه أتلتيك بلباو سلبياً دون أهداف على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين لليجا.

جاء ذلك بعودة ليونيل ميسي للمشاركة بصفة أساسية، بعد الإصابة التي لحقت به ضد فالنسيا في الليجا، ليضطر لملازمة مقاعد البدلاء في بداية الكلاسيكو الأخير بالكأس والذي انتهى بالتعادل أمام ريال مدريد 1-1.

وشهدت المباراة الفشل الأول لميسي في التسجيل أو الصناعة كأساسي منذ سبتمبر الماضي.

Lionel Messi fails to score or assist having started a game in any competition for the first time since September.