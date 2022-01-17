ميسي يغيب عن مواجهتي تشيلي وكولومبيا بالرغم من شفائه من كورونا

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم أن نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي لن يتواجد في المواجهتين المقبلتين لمنتخب بلاده ضد تشيلي وكولومبيا.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "تي إن ديبورتيفو" والذي أكد أن ميسي لا يزال في حاجة للتعافي من آثار إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا.

ويبدو بالرغم من تأكد غياب ميسي عن المنتخب الأرجنتيني أن عملية التعافي الخاصة به تسير بشكل جيد للغاية، حيث ظهر في ملعب النادي الباريسي خلال الفوز على بريست بهدفين نظيفين.

وكانت تلك هي المباراة رقم 12 التي يغيب عنها ميسي مع باريس سان جيرمان من أصل 26 خاضها الفريق هذا الموسم منذ وصوله.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني ضد نظيره التشيلي في الـ 28 من شهر يناير الجاري ويستضيف نظيره الكولومبي في الثاني من فبراير ضمن مواجهات الجولتين الـ 14 والـ 15 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ونجح المنتخب الأرجنتيني بالفعل في حسم تأهله لكأس العالم قبل عدة جولات من نهاية التصفيات بـ 29 نقطة في المركز الثاني خلف البرازيل صاحبة الصدارة.

جدير بالذكر أن ميسي يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي تصفيات القارة الأمريكية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد ست نقاط.