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كأس الملك الاسباني

ميسي يغيب عن مواجهة إشبيلية وظهور أول لبواتينج

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فالفيردي يواصل عمله بنظام المدوارة

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن قائمته لمواجهة إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن قائمة البلاوجرانا، مقابل ظهور أول للغاني كيفين برنس بواتنيج.

ويواصل المدير الفني أرنستو فالفيردي، إراحة ليونيل ميسي في المباريات المحلية، من أجل أن يكون جاهزاً لمواجهات دوري أبطال أوروبا.

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وغاب ميسي عن مواجهة ليفانتي في ذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، والذي شهد خسارة البلاوجرانا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليقود الفريق لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة إياباً.

تعد مواجهة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا، مكررة من النسخة الماضية، حيث حقق برشلونة لقب الكأس الرابع على التوالي بالفوز بخماسية نظيفة على الفريق الأندلسي.

وخاض ميسي الموسم الحالي، 24 مباراة، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 12.

ومن المتوقع أن يكون الغاني بواتينج، والذي انضم معارًا لنهاية الموسم من صفوف ساسولو للفريق الكتالوني، أن يخض دقائق من مواجهة إشبيلية.

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