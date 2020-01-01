ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة لأسباب وقائية

لماذا غاب ميسي عن تدريبات برشلونة الجماعية؟

غاب ليونيل ميسي عن تدريبات برشلونة الجماعية والتي أقيمت اليوم الأربعاء، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل والشكوك في البداية قبل أن تتضح الصورة.

وتدرب ميسي في الصالة الرياضية ولكنه لم يشترك في التدريبات المقامة على العشب سواء بشكل فردي أو جماعي، مما أثار الكثير من الجدل.

ولكن سرعان ما أوضحت صحيفة سبورت الكتالونية الأمر، مؤكدة أنه لا شيء مقلق في غياب ميسي وأنه لا يعاني من أي شيء على الإطلاق.

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وأكدت الصحيفة أن غياب ميسي عن التدريبات الجماعية والمشاركة في تدريبات خاصة في الصالة الرياضية كان أمرًا متفقًا عليه بينه وبين المدرب كيكي سيتين منذ أسبوعين.

ومن المتوقع أن يعود ميسي للمشاركة في تدريبات الفريق الكتالوني مع زملائه بشكل طبيعي بداية من الجمعة، حيث أن غدًا الخميس سيكون يوم راحة.

وشارك ميسي في التدريبات مع برشلونة في الأيام الماضية استعدادًا لعودة الدوري الإسباني خلال الأيام المقبلة وتحديدًا في الحادي عشر من الشهر الجاري.

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يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن الملاحق المباشر والغريم التقليدي ريال مدريد، كما يتصدر ميسي ترتيب الهدافين.