ميسي يعود إلى إسبانيا ويجتمع بنجوم برشلونة من جديد بسبب ألبا!

حفل زفاف صديقه المقرب أعاده إلى أجواء النادي الكتالوني.

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي إلى إسبانيا في الساعات القليلة الماضية.

جاء هذا بحسب ما أظهر أكثر من مقطع فيديو تم نشرهم لليونيل رفقة عائلته وزوجته في مدينة إشبيلية قبل ساعات عبر شبكة الإنترنت.

وظهر البرغوث مبتسمًا والتقط الصور ووقع على الأوتوجرافات للجماهير التي ظلت تلاحقه لفترة طويلة قبل أن ينجح في الهروب منهم إلى فندق إقامته.

Messi está em Sevilla para comparecer ao casamento do Jordi Alba. pic.twitter.com/Dbp45biNbn — Messi Brasil | #LM7 (@MessiBrasilhd) June 17, 2022

ويتواجد ميسي في الوقت الحالي في إسبانيا في الأساس من أجل قضاء عطلة الصيف قبل أن يعود ويبدأ الإعداد للموسم الجديد رفقة باريس سان جيرمان.

ويحضر ميسي إلى إشبيلية من أجل الظهور في حفل زفاف صديقه المقرب وزميله السابق في برشلونة جوردي ألبا، أحد أكثر من قدموا التمريرات الحاسمة له في التاريخ.

وظهر عدة نجوم غير ميسي بالقرب من مكان الاحتفال مثل سيسك فابريجاس ومارك بارترا وسيرجيو روبرتو وبوسكيتس وغيرهم من نجوم برشلونة والمنتخب الإسباني.

جدير بالذكر أن جوان لابورتا رئيس برشلونة كان قد أكد في تصريحات على ضرورة تكريم ميسي بالشكل المناسب بعد كل ما منحه لبرشلونة.