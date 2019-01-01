ميسي يُعادل رقم رونالدو الخارق في الدوري الإسباني

وسيحطم رقم صاروخ ماديرا قريبًا

لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد .. تقمص ليونيل ميسي دور البطولة المطلقة في سهرة برشلونة ضد سيلتا فيجو في ختام مواجهات سبت الجولة الثالثة عشر للدوري الإسباني.

وافتتح البرغوث أول أهداف البلو جرانا في الشوط الأول من علامة الجزاء، ومن ثم تعادل لوكاس أولازا للفريق الضيف، ليرد هداف الليجا وبرشلونة التاريخي بهدفين بشكل كربوني من كرات ثابتة من على حدود منطقة الجزاء.

وبهذا الهاتريك، يكون ميسي قد عادل رقم غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو في عدد مرات تسجيل الهاتريك على مستوى الدوري الإسباني.

وأصبح لدى أيقونة الأرجنتين 34 هاتريك في الليجا، وهو ما فعله صاروخ ماديرا طوال فترة وجوده مع ريال مدريد بين عامي 2009 و2018.

رجل رائع 👍 - رجل مخيب👎



الأفضل والأسوأ في مباراة إيبار وريال مدريد👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 9, 2019

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز على سيلتا فيجو، ليستعيد صدارة الليجا مرة أخرى، ولو بفارق الأهداف عن ريال مدريد، بعد فوزه الكاسح والعريض على إيبار بأربعة أهداف دون رد قبل هذه المباراة.