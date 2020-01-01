ميسي يُظهر وجهه الآخر .. الكشف عن تفاصيل خلافه مع لاعبي بوليفيا

ما الذي فعله ميسي عقب انتهاء مباراة الأرجنتين وبوليفيا؟

كشفت تقارير صحفية حقيقة ما جرى بين ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين التاريخي، ولاعبو منتخب بوليفيا عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين البلدين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

الأرجنتين حققت الفوز 2-1 على بوليفيا لتكسر عقدة الفوز في لا باز منذ 2005.

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ولم يسجل ميسي أي هدف في اللقاء لكنّه ساهم في الهدف الثاني بتمريرة ساحرة إلى لاوتارو مارتينيز.

وبحسب صحيفة "سبورت" فإنّ ميسي تشاجر مع مسئول اللياقة في منتخب بوليفيا، لوكاس نافا، وقال له: "ما هي مشكلتك بالدي؟ لماذا أنت غاضب بهذا الشكل. أيها الغبي؟ لست مضطرًا للقدوم والعبث معي".

ولم يكن نافا الوحيد الذي غضب منه ميسي، بل بدأ المهاجم مورينو مارتينس الشجار مع البرغوث في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكان ميسي قد نعت المهاجم بـ "العاهر" بعد الخلاف الذي دار بينهما مما دفع حكم اللقاء لمنح الهداف التاريخي للتانجو بطاقة صفراء عقب انتهاء المباراة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يخرج فيها ميسي عن شعوره في مباريات مع منتخب الأرجنتين، إذ تحصل على بطاقة حمراء في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا بعد شجار مع جاري ميديل لاعب تشيلي.