ميسي يظفر بالكرة الذهبية السادسة ويفض الشراكة مع رونالدو

رسميًا.. ميسي أفضل لاعب في العالم لـ 2019

فاز ليونيل ميسي رسميًا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 والتي تقدمها مجلة فرانس فوتبول سنويًا.

ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية للأفضل في العالم خلال العام الحالي مساء اليوم في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتفوق ليونيل ميسي على كل من فيرجيل فان دايك وكرستيانو رونالدو ليحسم الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه كأكثر المتوجين بها تاريخيًا.

وتفوق ميسي كذلك على الثنائي فان دايك ورونالدو حين توج بجائزة ذا بيست كأفضل لاعب في العالم والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وواصل ميسي سيطرته على الأرقام القياسية في الفترة الأخيرة وقدم موسمًا استثنائيًا على المستوى الفردي بقميص برشلونة ما جعله المرشح الأبرز للظفر بالجائزة.

وعلى الرغم من تتويج فان دايك مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، إلا أن عمل ميسي الفردي ومساهمته بشكل كبير في كل إنجازات برشلونة جعلته مرشحًا فوق العادة.

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يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها ليونيل ميسي على الكرة الذهبية منذ انفصال الفيفا وفرانس فوتبول والذي حدث في عام 2016 لتعود الجائزتين وتصبحا منفصلتين من جديد.