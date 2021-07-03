ميسي يطارد بيليه في البرازيل!

ليونيل ميسي يطارد رقمًا جديدًا بقميص الأرجنتين؛ هذه المرة المطاردة قد تطال أسطورة البرازيل، بيليه، على أرضه.

يبحث ليونيل ميسي قائد وهداف الأرجنتين عن التتويج ببطولة مع منتخب بلاده؛ فرصته متاحة حتى الآن في كوبا أمريكا 2021، لكن الفرصة متاحة أمامه كذلك لمعادلة رقم أسطورة البرازيل بيليه.

ماذا ينتظر الأرجنتين؟

تلتقي الأرجنتين مع إكوادور في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة على أرض البرازيل بعد سحب تنظيمها من كولومبيا بسبب المظاهرات والأرجنتين بسبب تفشي فيروس كورونا ومنحها للبرازيل مستضيفة وبطلة آخر نسخة في 2019.

وسيلعب الفريقان، فجر الأحد، على ملعب بيدرو لودوفيكو الأولمبي في مدينة جويانيا.

وسيواجه الفائز من الأرجنتين وإكوادور الفائز من مباراة أوروجواي وكولومبيا في نصف النهائي.

بطولة غائبة من سنوات

تبحث الأرجنتين عن لقبها الخامس عشر لمعادلة رقم أوروجواي حاملة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

ولم تفز الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا منذ 1993 وخسرت النهائي بعدها 4 مرات آخرهم مرتين متتاليتين على يد تشيلي في 2015 و2016 قبل أن تفوز بالمركز الثالث في البطولة الأخيرة.

هل تكون بطولة الأرقام القياسية لميسي؟

تخطى ميسي بمشاركته في مباراة بوليفيا التي سجل فيها هدفين من رباعية بلاده في ختام دور المجموعات، زميله خافيير ماسكيرانو، وبات ينفرد بلقب اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ الأرجنتين بـ 148 مباراة بجانب انفراده بلقب الهداف التاريخي للتانجو برصيد 75 هدفًا.

ميسي يطارد بيليه

سجل ميسي 3 أهداف حتى الآن في النسخة الحالية من البطولة، ويحتاج قائد الأرجنتين إلى تسجيل هدفين ليصل إلى 77 هدفًا مع الأرجنتين ليعادل رقم أسطورة البرازيل بيليه؛ أكثر من سجل مع بلاده في أمريكا الجنوبية.

ميسي قد يعادل رقم بيليه في أرض الأخير لكن زميل ميسي السابق في برشلونة، البرازيلي نيمار دا سيلفا، لديه فرصة أيضًا للحاق بليو فقد سجل 68 هدفًا بقميص البرازيل.

ويعيش ميسي فترة ضبابية فالهداف التاريخي لبرشلونة والدوري الإسباني بلا نادٍ الآن بعد نهاية عقده مع برشلونة بنهاية يونيو الماضي.

ولم يجدد ليو عقده مع برشلونة حتى الآن كما لم ينتقل إلى أي نادٍ، وتبدو صعوبة تجديد تعاقده مع فريقه "السابق" في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة وتُلزمه بتوفيق الأوضاع المالية والرواتب.

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