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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

ميسي يضيف ملعب "مونتيليفي" لقائمة ضحاياه

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David Ramos
ميسي لم يسبق له التسجيل في ملعب جيرونا من قبل
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سجل ليونيل ميسي هدفًا أمام جيرونا في لقاء الجولة 21 من الدوري الإسباني على ملعب "مونتيلفي".

وأحرز ميسي 402 هدفًا في الليجا خلال مسيرته ليصبح أول لاعب في التاريخ يصل إلى هذا العدد في دوري واحد بالدوريات الخمس الكبرى.

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وفاز برشلونة بثنائية نظيفة على جيرونا ليبتعد أكثر في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وأصبح هذا الهدف هو الأول لميسي على ملعب جيرونا ليحذفه من قائمته التي تضم عددًا محدودًا من الملاعب.

ويعد هذا هو الملعب رقم 36 الذي يسجل فيه في الدوري الإسباني من أصل 42 تواجد فيها ميسي.

ولم يسجل البرغوث أمام خيريز في ملعب تشابين وكذلك ملعب رامون لاكارنز الخاص بنادي قادش وملعب كارلوس بيلمونتي الخاص بنادي ألباستي.

ملعب ريال مايوركا، نيوفا كوندوميا هو الآخر في القائمة بجانب ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بالروخي بلانكوس.

جدير بالذكر أنّ ميسي سجل في واندا ميتروبوليتانو ولكن بنهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي ضد إشبيلية.

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