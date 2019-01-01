ميسي يصنع الحدث في تدريبات الأرجنتين

كيف كان الظهور الأول لميسي رفقة الأرجنتين منذ كوبا أمريكا الأخيرة؟

صنع النجم الأرجنتيني وقائد نادي برشلونة ليونيل ميسي الحدث في مايوركا اليوم، وذلك من خلال ظهوره في تدريبات منتخب بلاده استعدادًا للمواجهة المنتظرة أمام البرازيل.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره البرازيلي مساء الجمعة المقبل في مواجهة ودية ولكنها بطابع رسمي نظرًا للمنافسة القوية ما بين المنتخبين والصراع التاريخي بينهما.

وسيعود أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي للمشاركة من جديد مع منتخب الأرجنتين لأول مرة منذ مباراة تحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا الماضية والتي تم إيقافه بعدها 3 أشهر بسبب تصريحاته القاسية في حق الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم.

وفي التدريبات، ظهر ليونيل ميسي لأول مرة مع المنتخب الأرجنتيني منذ عقوبة الإيقاف، الأمر الذي استدعى اهتمامًا من الجميع سواء على مستوى الصحفيين أو الجماهير التي اجتمعت حول مقر التدريبات.

وكان ميسي نشيطًا للغاية وبدا عليه الحماس للمواجهة، حيث خاض التدريبات بتركيز شديد، كما كان كثير المزاح والحديث مع زملائه في الفريق.

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يذكر أن منتخب البرازيل قد فاز على نظيره الأرجنتيني في آخر المواجهات التي جمعت بينهما في نصف نهائي كوبا أمريكا الأخيرة، والتي نظمتها البرازيل وفازت بها في النهاية، تلك التي شهدت بداية تصريحات ميسي النارية.