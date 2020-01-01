ميسي يصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 16 موسمًا متتاليًا بدوري أبطال أوروبا!

رقم كبير..

حقق ليونيل ميسي رقمًا قياسيًا تاريخيًا بعد تسجيله لهدف في شباك فيرينتسفاروس المجري خلال فوز برشلونة عليه بخماسية لهدف لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

هدف البرغوث أتى من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 27 بعدما عُرقل داخل منطقة الجزاء، وتمكن من تحويلها إلى الشباك بنجاح ليفتتح خماسية فريقه الهامة.

هذا الهدف جعل ميسي يكون قد سجل في 16 موسمًا متتاليًا من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويكون الأول الذي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة.

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بشكلٍ عام، كان راين جيجز هو اللاعب الوحيد الذي سجل في 16 موسمًا بذات الأذنين، لكن الليو انضم له وتفوق عليه بتسجيله فيهم بصورة متتالية.

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في الوقت نفسه، سجل أنسو فاتي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 42، ليصبح أول لاعب يسجل أكثر من مرة في دوري الأبطال قبل أن يتمم عامه الثامن عشر.

ولا يزال ميسي يبحث عن أول هدف له من لعبة مفتوحة هذا الموسم، فهدفه اليوم كان الثاني بعدما سجل في فياريال من ركلة جزاء أخرى.

الجدير بالذكر أن ميسي يحلم بجلب دوري الأبطال إلى كامب نو مرة أخرى قبل أن تنتهي مسيرته هناك بنهاية عقده الصيف المقبل كما سبق وأن أعلن.