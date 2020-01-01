ميسي يشكك في قدرة برشلونة على الفوز بالأبطال ويؤكد: سيتين أساء فهمي

قائد برشلونة ليونيل ميسي يوضح تصريحاته التي تضمنت تقليلًا من كيكي سيتين بشكل ضمني

قال ليونيل ميسي نجم وقائد نادي برشلونة إن تصريحاته التي تحدث بها حول فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا واحتمالية حدوث ذلك قد فهمت بشكل خاطئ.

وكانت بعض المصادر قد روجت تصريحات على لسان ميسي يقول فيها إن برشلونة لن يتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد عودة النشاط.

ولكن ميسي صحح الصورة وأكد أن تصريحاته لم تكن هكذا، حيث أنه قصد أن أداء برشلونة في فترة قبل التوقف لم يكن كافيًا للتويج بذات الأذنين.

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وأضاف: "ربما تنتهي فترة التوقف هذه بفائدة لنا، لكننا سنرى إذا ما كانت ستبدأ المسابقات وتعود بالفعل أم أن الأمور ستظل كما هي"

وتابع: "بعد العودة سنخرج من حالة الشكوك، لأننا سوف نتحقق من المستوى الذي لدينا أو قد يكون لدينا عندما نبدأ من جديد. ما أعتقده هو أن المدرب لقد أساء فهم ما قلته أو أساء فهم ما كنت أريد قوله بالأحرى"

وواصل: "لقد كان واضحًا للجميع أن الأداء الذي قدمناه في الفترة الأخيرة قبل توقف النشاط لم يكن كافيًا للمنافسة على دوري أبطال أوروبا والفوز بها، لم أشك أبدًا في الفريق ولدي كامل الثقة في المجموعة"

وأردف: "هذا من الممكن أن يتحقق ولكن ليس من خلال اللعب بالطريقة التي نلعب بها الآن، كل شخص لديه رأيه ويحظى الجميع باحترام كبير"

وأكمل: "التصريحات التي أطلقتها تعتمد على حقيقة أنني كنت محظوظًا بلعب دوري أبطال أوروبا لسنوات متتالية وأنا أعلم جيدًا أنه لا يمكن الفوز بالبطولة بهذا الشكل الذي لعبنا به"

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يذكر أن ليونيل ميسي قد تبرع بنصف مليون يورو للمستشفيات في الأرجنتين، ذلك بعدما تبرع بمليون يورو لمكافحة كورونا في كتالونيا وبلاده.