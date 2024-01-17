"ميسي يستحق جائزة الأفضل في 2023 أكثر من هالاند!"

هل استحق الأرجنتيني هذا اللقب الفردي؟

صدم الدولي النيجيري السابق جون أوبي ميكيل كثيرًا من عشاق كرة القدم برأيه في استحقاق ليونيل ميسي لجائزة "ذا بيست" عن عام 2023.

وفاز ليونيل ميسي بالجائزة متفوقًا على إرلينج هالاند رغم تساويهما في نقاط التصويت، لكن كفة اختيارات المدربين مالت ناحية الأرجنتيني بطل العالم في 2022.

وقال ميكيل في تصريحات لشبكة "سكاي": "ميسي فعل أكثر من هالاند ليحقق هذه الجائزة!".. في مفاجأة ربما يتوقع أحد أن يصرح بها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشرح: "لقد فاز بكأس العالم، إنه كل شيء بالنسبة للأرجنتين، أحيانًا يأتي لاعبون إلى هنا من أجل التتويج بكوبا أمريكا، لكن ماذا عن كأس العالم؟!".

وأكد ميكيل أن "هالاند يلعب في مانشستر سيتي، الفريق الذي لا يوجد له نجم" مشيرًا إلى أن النرويجي "غاب عن 9-10 مباريات عن السيتي، لم يخسروا سوى واحدة" وأن فريق بيب جوارديولا "يعرف كيف يفوز من غيره!".