"ميسي يحتاج أن يرقص المدرب على لحنه وإلا عامله كبوتشيتينو!"

شنّ لاعب باريس سان جيرمان السابق، جيروم روتن، هجومًا ضاريًا على الأسطورة ليونيل ميسي، معتبرًا أن الأرجنتيني "لا يحترم" مدربه ماوريسيو بوتشيتينو.

وقبل وصول ميسي لباريس قيل أن بوتشيتينو سبب رئيسي في اقتناع البرغوث بالمشروع الرياضي بالعاصمة الفرنسية، لكن بعد ذلك ظهرت أن الأمور بينهما ليست على ما يرام.

بوتشيتينو في أكثر من مناسبة استبعد ميسي أو أخرجه من الملعب، وكانت آخر الأمور المثيرة للجدل عندما قال المدرب أنه لا يعلم وضع صاحب الـ33 عامًا ومدى جاهزيته لمباراة ليون.

تسبب ذلك في غضب روتن، وقال في تصريحات للصحافة الفرنسية "المدرب فوق الجميع سواء كنت نجمًا أم لا".

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كما أضاف "من خلال كلمات بوتشيتينو تعرف أنه لا يعرف حتى مكان ميسي، هذا يعني أن ميسي لا يرد عليه على الهاتف".

وواصل "أعتقد أن هذا صادم بالنسبة لي حول ميسي، يبدو أن المدرب ينبغي عليه أن يرقص على لحنه".

وأتم الدولي الفرنسي قائلًا "إذا لم تحترم مدربك فلن تصل إلى هدفك، لقد عانى باريس سان جيرمان كثيرًا من ذلك في السنوات الماضية".

باريس يعود للمباريات بعد عطلة شتوية داهم فيروس كورونا ميسي بها، عندما يحل ضيفًا على ليون، بمباراة سيغيب عنها الأرجنتيني لعدم الجاهزية الكافية.