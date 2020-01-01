ميسي يجيب عن السؤال الأهم .. هل ستمرر لكريستيانو لو كنتما زملاء؟

ليونيل ميسي قائد برشلونة يجيب عن السؤال الأكثر صعوبة إذا ما كان زميلًا لكريستيانو رونالدو.

أوضح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة أنه لا يملك مشكلة لو لعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ليونيل ميسي في حوار له مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وتم خلاله توجيه سؤالًا له حول إمكانية اللعب بجوار كريستيانو رونالدو.

صيغة السؤال تساءلت عن مدى تعاون ميسي مع رونالدو لو لعبا سويًا في ظل الرغبة المستمرة للثنائي في تحقيق الألقاب الفردية والأرقام المميزة.

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فجاء الرد من ميسي بسيطًا ومختصرًا حيث قال صاحب الست كرات ذهبية: "أعتقد أنني في النهاية سأمرر له بالرغم من أي شيء، فهو مهاجم شرس".

وأضاف: "من الطبيعي أن يستمر في التسجيل فهو مهاجم شرس كما قلت ويحب التسجيل وأي وقت سيلعب كرة القدم لابد أن يسجل، ولديه الكثير من الخصائص المميزة للمهاجم، ويستطيع التسجيل من أقل الفرص".

وتستمر منافسة ميسي ورونالدو في الملاعب منذ سنوات، حتى من قبل انتقال البرتغالي لريال مدريد عندما التقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009.

وكان رونالدو قد عاد لمستوياته التهديفية المعتادة هذا الموسم بعدما سجل في 11 مباراة متتالية بواقع 25 هدفًا في 32 مباراة بكل البطولات.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد سجل 24 هدفًا في كل البطولات مع برشلونة هذا الموسم في 31 مباراة لعبهم الأرجنتيني حتى الآن.