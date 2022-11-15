ميسي يتحدث عن عبقرية جوارديولا.. دور رونالدينيو وشراكة تشافي وإنييستا

الأرجنتيني يتذكر أيام برشلونة

تناول الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق العديد من الملفات التي تخص فترته في النادي الكتالوني، ذاكرًا الجانب الإيجابي منها بغض النظر عن طريقة الرحيل.

وقال ميسي في تصريحات لبرنامج "عالم فالدانو" الذي حاور فيه الأسطورة الأرجنتيني خورخي فالدانو على قناة "موفيستار": "فترة بيب جوارديولا مع الفريق كانت استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، طريقة تحضيره للمباريات وخططه وقراءته للأحداث استثنائية، يشبهه لويس إنريكي كثيرًا في هذا الأمر".

وأضاف: "لطالما أعجبت بما كنا نفعله أنا وتشافي وإنييستا وبوسكيتس، كات الأمور سهلة، الطريقة التي تبادلت بها المراكز مع هنري ولعبت مهاجمًا وهميًا ضد ريال مدريد كانت رائعة أيضًا، جوارديولا كان استثنائيًا بحق".

كما تناول ميسي بداياته في برشلونة قائلًا إن هناك لاعبين أمثال رونالدينيو وديكو وتياجو موتا وآخرين عززوا ثقته بنفسه وساهموا بإدخاله في أجواء الفريق والتخلص من الفترة الصعبة الأولى التي وصل فيها إلى برشلونة ولم يكن يستطيع التواصل مع أهله بشكل جيد.

وقال: "أعتقد أن مباراة يوفنتوس في كأس جوان جامبر الودية غيرت كل شيء بالنسبة لي، أظن أن المدرب ريكارد وضعني في خططه بقوة بعد هذه المباراة".