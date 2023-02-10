ميسي ومبابي والآن حكيمي .. الإصابات تضرب باريس قبل قمة بايرن ميونخ

ضربة جديدة تعرض لها نادي باريس سان جيرمان، بتعرض المدافع المغربي أشرف حكيمي لإصابة قوية، قبل مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.
حكيمي شعر بألم في أوتار الركبة بعد تعرضه لعدة ضربات خلال مواجهة مارسيليا الأخيرة التي خسرها الفريق 2/1 في بطولة كأس فرنسا.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن مشاركة اللاعب في المباراة القادمة أمام موناكو في الدوري الفرنسي غير مضمونة.
ولكنها أكدت في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي قلق لدى المدرب كريستوف جالتييه من خوض اللاعب مواجهة الذهاب في دور الـ16 لدوري الأبطال أمام بايرن ميونخ يوم الثلاثاء القادم.
ويطمح باريس في تعافي اللاعب بشكل سريع للاستعانة به أمام النادي البافاري، في ظل تأكد غياب كيليان مبابي عن اللقاء، بوجود شكوك قوية حول مشاركة ليونيل ميسي.
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