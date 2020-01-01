ميسي ورونالدو.. من حصل على بطاقات حمراء أكثر طوال مسيرته؟
ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أكثر أو أقل تفوقاً عندما يتعلق الأمر بإحصاءات معينة - الأهداف، جائزة الكرة الذهبية وما إلى ذلك - ولكن هناك مجال واحد حيث لا يوجد مقارنة هو الانضباط.
قائد برشلونة ونجم يوفنتوس كلاهما منافسان شرسان ومعروفان بالعصبية في بعض الأحيان عندما يتمكن الخصوم من التفوق عليهم، أو في الواقع، إذا لم تسر الأمور في أرض الملعب على طريقتهم.
طرد ميسي بشكل مثير للجدل في فوز الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا ٢٠١٩ في المباراة الفاصلة ضد تشيلي في يوليو بعد مواجهة ساخنة مع غاري ميدل، كانت المرة الأولى التي يرى فيها اللون الأحمر منذ ١٤ عامًا.
ولكن ما مدى دقة تعادل مهاجم برشلونة مع منافسه اللدود عندما يتعلق الأمر بتجاوز اللوائح؟
سجل رونالدو للبطاقات الحمراء حافل أكثر بكثير من سجل الأرجنتيني، الذي كان طرده المثير للجدل ضد لا روخا مجرد بطاقته الحمراء الثانية في مسيرته المهنية.
ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟
البطاقات الحمراء لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو:
|التاريخ
|اللاعب
|المباراة
|البطولة
|15 مايو 2004
|
كريستيانو رونالدو
|أستون فيلا 0 - 2 مانشستر يونايتد
|الدوري الإنجليزي
|15 أغسطس 2005
|
ليونيل ميسي
|المجر 1 - 2 الأرجنتين
|مباراة ودية
|14 يناير 2006
|
كريستيانو رونالدو
|مانشستر سيتي 3 - 1 مانشستر يونايتد
|الدوري الإنجليزي
|15 أغسطس 2007
|
كريستيانو رونالدو
|
بورتسموث 1 - 1 مانشستر يونايتد
|الدوري الإنجليزي
|30 نوفمبر 2008
|
كريستيانو رونالدو
|مانشستر سيتي 0 - 1 مانشستر يونايتد
|الدوري الإنجليزي
|5 ديسمبر 2009
|
كريستيانو رونالدو
|ريال مدريد 4 - 2 ألميريا
|الدوري الإسباني
|24 يناير 2010
|
كريستيانو رونالدو
|ريال مدريد 2 - 0 مالقا
|الدوري الإسباني
|17 مايو 2013
|
كريستيانو رونالدو
|ريال مدريد 1 - 2 أتليتكو مدريد
|كوبا ديل راي
|2 فبراير 2014
|
كريستيانو رونالدو
|أتليتيك كلوب 1 - 1 ريال مدريد
|الدوري الإسباني
|24 يناير 2015
|
كريستيانو رونالدو
|قرطبة 1 - 2 ريال مدريد
|الدوري الإسباني
|13 أغسطس 2017
|
كريستيانو رونالدو
|
برشلونة 1 - 3 ريال مدريد
|كأس السوبر الإسباني
|19 سبتمبر 2018
|
كريستيانو رونالدو
|فالنسيا 0 - 2 يوفنتوس
|دوري الأبطال
|6 يوليو 2019
|
ليونيل ميسي
|الأرجنتين 2 - 1 تشيلي
|كوبا أميريكا
جاءت أول بطاقة حمراء لميسي في أول مباراة له مع الأرجنتين ضد المجر في عام ٢٠٠٥، حل نجم البلوجرانا محل ليزاندرو لوبيز في الدقيقة ٦٤، لكن الإحتفال به انتهى بعد دقيقتين فقط عندما اعتبر اللاعب البالغ من العمر وقتها ١٨ عامًا أنه ضرب فيلموس فانزاك - الذي كان يسحب قميص المهاجم، لم يتم طرده في مبارياته مع برشلونة.
على النقيض من ذلك، تم طرد رونالدو في مناسبات متعددة أثناء اللعب لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وأصبح ملحوظاً أن البرتغالي عرضة إلى حد ما لفقدان هدوئه في مباريات الديربي.
على سبيل المثال، أثناء لعبه مع الشياطين الحمر، تم طرد رونالدو في دربي مانشستر في عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٨، وهو خطأ تمامًا على أسطورة مان يونايتد السابق آندي كول الذي أعطاه أوامره في المرة الأولى.
خلال فترة وجوده في ريال مدريد، تم طرد رونالدو في نهائي كأس ملك إسبانيا لعام ٢٠١٣ ضد أتلتيكو مدريد، وهي مباراة سجل فيها أيضًا، ولكن خسرها لوس بلانكوس في نهاية المطاف.
لديه أيضًا التميز في طرده في مباراة كلاسيكو، حيث حصل على الأحمر في مباراة الذهاب من بطولة كأس السوبر الأسباني عام ٢٠١٧، والتي كانت منافسة كلاسيكية بين ميسي أمام رونالدو.
عندما رفع رونالدو ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الدقيقة 80 - بإلغاء التعادل لميسي قبل ثلاث دقائق - أزال البرتغالي قميصه وصمد أمام جمهور كامب نو في تحد.
بالطبع، هذا العرض الاستفزازي بدون قميص أكسبه خطأ وتم منح الجمهور الكتالوني بعض العزاء بعد دقيقتين عندما أظهر الحكم ريكاردو دي بورغوس بينجوتكسيا لرجل مدريد البطاقة الأصفر الثاني.
من المعروف أن البطاقة الحمراء أبكت رونالدو بالدموع في ٢٠١٨ عندما تم طرده أقل من نصف ساعة في أول مباراة له على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا ليوفنتوس.
مع ٢٩ دقيقة على مدار الساعة ضد فالنسيا في ميستالا، اصطدم البرتغالي مع جيسون موريللو وأسفرت المشاجرة عن الحكم فيليكس بريش يظهر يوفنتوس بطاقة حمراء.
مقارنة البطاقات الحمراء لميسي ورونالدو:
|اللاعب
|البطاقات الحمراء
|البطاقات الحمراء المباشرة
|ليونيل ميسي
|
2
|2
|كريستيانو رونالدو
|
11
|7
كما ترون، فإن رونالدو لديه سجل تأديبي أفقر بكثير من ميسي، مع ١١ بطاقة حمراء تظهر له خلال مسيرته المهنية مقابل بطاقتين فقط للأرجنتيني.
من أصل ١١ بطاقة حمراء من رونالدو، جاء أربعة في مانشستر يونايتد، وستة ظهرت عندما ارتدى ألوان ريال مدريد، وجاء واحد في قميص يوفنتوس، وكان سبعة من هذه البطاقات الحمراء مباشرة.