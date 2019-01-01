ميسي وبوسكيتس يجلسان على مقاعد البدلاء في مباراة حسم الليجا من أجل ليفربول!

فالفيردي يقرر إراحة نجميه ميسي وبوسكيتس في مباراة حسم الدوري الإسباني الليجا

فيسبوك تويتر محمد عماد

قرر إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة إراحة لاعبيه ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس في المباراة التي سيستضيف فيها البلوجرانا نظيره ليفانتي في ملعب كامب نو، وذلك في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني "لا ليجا".

ويحتاج برشلونة لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث، وذلك من أجل حسم الدوري رسميًا قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

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ويأتي قرار مدرب النادي الكتالوني لإراحة أبرز لاعبيه قبل استضافة فريق ليفربول الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الأربعاء المقبل.

وأمام برشلونة فرصة للتتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا حتى الآن، حيث أنه سيقابل فالنسيا في نهائي كأس الملك يوم الخامس والعشرين من مايو المقبل.

يشار إلى أن آخر مرة توج فيها برشلونة بدوري أبطال أوروبا كانت عام 2015.



