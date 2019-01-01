ميسي: هناك أشخاص في برشلونة لا يرغبون في عودة نيمار

هل رفض أعضاء من إدارة برشلونة عودة نيمار؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني عن وجود أشخاص داخل النادي رفضت عودة نيمار إلى الفريق الكتالوني.

وقال ميسي في تصريحات إذاعية: "من الصعب عودته لعدة أسباب، منها صعوبة رحيله من باريس سان جيرمان، والطريقة التي غادر بها برشلونة من قبل".

وواصل: "هناك أشخاص داخل النادي وبعض الأعضاء، لا يرغبون في عودته، ولكن إذا كان الأمر له علاقة بكرة القدم فإن نيمار من أفضل اللاعبين في العالم، ولكن من المفهوم بقية أجزاء الأزمة".

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وارتبط اسم نيمار، بالعودة إلى برشلونة من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة لم تكتمل وفشلت في نهاية المطاف، ليكمل البرازيلي رحلته مع باريس سان جيرمان.

وتطرق الأسطورة الأرجنتينية إلى الحديث عن مستقبله وقال: "لا أريد عقداً يربطني، لأنني لا أعلم كيف سأكون، أنا سأقاتل طالما أنا أشعر بأنني بحالة بدنية جيدة، ولكن من الواضح أنني سأبقى مع برشلونة للأبد".

جدير بالذكر أن عقد ميسي مع الفريق الكتالوني، ينتهي في صيف 2021.