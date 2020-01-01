ميسي، نيمار ومبابي .. كيف يبدو النجوم في سبعينيات القرن الماضي؟

كيف كان ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي ليظهروا لو كانوا من نجوم كرة القدم في سبعينيات القرن الماضي.

احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم بمرور 50 عامًا على بطولة كأس العالم 1970 والتي أقيمت في المكسيك بشكل مبهر ومميز للغاية.

الاحتفال جاء عن طريق تركيب صور لنجوم كرة القدم الحاليين ليتخيلوا شكلهم لو كانوا ضمن الذين خاضوا تلك البطولة مع منتخبات بلادهم.

أبرز هؤلاء الذين استعان بهم الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طريق حسابه الرسمي لكأس العالم عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، كان ليونيل لميسي قائد برشلونة.

المزيد من الفرق

ميسي نفسه الذي لم يحقق أي بطولة قارية مع منتخب بلاده كان سيعاني في السبعينيات من القرن الماضي أيضًا لو كان ضمن نفس الجيل الذي خرج من التصفيات بفضيحة بعد حلوله في قاع مجموعته التي ضمت بوليفيا وبيرو في ذلك الوقت.

استخدم الحساب أيضًا صورة لكيليان مبابي حامل لقب كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا، والذي أخرج ليونيل ميسي ورفاقه من دور الـ16 في مباراة مثيرة انتهت بفوز الديوك بأربعة أهداف لثلاثة.

سباق الكرة الذهبية .. صلاح خارج المنافسة وصدمة لرونالدو وميسي

لكن المثير للسخرية أيضًا أن ثاني خيارات الاتحاد الدولي كان من جنسية لم تصل لتلك البطولة أيضًا، بعد حلولهم خلف السويد في المركز الثاني بمجموعة التصفيات.

الوحيد الذي استخدمه الاتحاد الدولي في تلك الصور وكان فريقه في البطولة هو نيمار دا سيلفا، ووجوده في تلك الفترة كان ليحقق له حلم حياته برفع كأس العالم مع بيليه وجارزينيو وغيرهم من النجوم.

جدير بالذكر أن كأس العالم 1970 كانت قد أقيمت بمشاركة 16 فريقًا من حول العالم، فازت بها البرازيل بعد التفوق على إيطاليا في النهائي بأربعة أهداف لهدف وحيد.