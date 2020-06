ميسي، نيمار ومبابي .. كيف يبدو النجوم في سبعينيات القرن الماضي؟

احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم بمرور 50 عامًا على بطولة كأس العالم 1970 والتي أقيمت في المكسيك بشكل مبهر ومميز للغاية.

الاحتفال جاء عن طريق تركيب صور لنجوم كرة القدم الحاليين ليتخيلوا شكلهم لو كانوا ضمن الذين خاضوا تلك البطولة مع منتخبات بلادهم.

أبرز هؤلاء الذين استعان بهم الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طريق حسابه الرسمي لكأس العالم عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، كان ليونيل لميسي قائد برشلونة.

🔙 How might today’s #WorldCup stars look if they played 50 years ago?



We’ve got some guesses... 😄



Introducing first: @Argentina’s Leo Messi! 🇦🇷⏪#WorldCupAtHome | #Mexico70 pic.twitter.com/dvSLVsmx17