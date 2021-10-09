ميسي: نعم أريد تحقيق دوري أبطال أوروبا مجددًا، وأخشى هذه الأندية!

النجم الأرجنتيني يتحدث بوضوح شديد..

لم يخف نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي رغبته في التتويج بدرع دوري أبطال أوروبا مرة أخرى قبل نهاية مسيرته الرياضية، لكنه عاد وأكد أن المهمة صعبة في وجود عدد من الأندية المميزة بهذه النسخة من ذات الأذنين.

ويعود آخر لقب لدوري الأبطال حققه ميسي إلى عام 2015 مع برشلونة على حساب يوفنتوس، وبعد ذلك كانت خيبات الأمل عنوان مشاركات النادي الكتالوني في البطولة الأهم على الصعيد الأوروبي.

الآن يؤمن ميسي بأن حظوظ الحصول على دوري الأبطال الخامسة في مسيرته واردة بشدة بالنظر إلى قوة فريقه، باريس سان جيرمان، حتى وإن اعترف بقوة الفرق الأخرى المشاركة.

ماذا قال ميسي عن تحقيق دوري أبطال أوروبا؟

وفي حديثه لشبكة فرانس فوتبول، قال ميسي "دوري أبطال أوروبا هو حلم الجميع هنا، يعمل النادي على تحقيق هذا الهدف منذ سنوات واقتربنا بالفعل مؤخرًا".

كما أضاف "من وجهة نظر شخصية، الأمر نفسه بالنسبة لي، أود الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى".

وواصل "كما قلت عندما كنت في برشلونة، إنها بطولة صعبة ورائعة في نفس الوقت، لكني الآن أعتقد أن لدينا مجموعة اللاعبين اللازمة لتحقيق هذه الكأس".

من هي الفرق المرشحة لدوري الأبطال من وجهة نظر ميسي؟

أما عن الفرق التي يخشاها صاحب الـ33 عامًا، فقال "صحيح أن الأضواء مسلطة على باريس سان جيرمان، لكن هناك فرق أخرى قوية جدًا أيضًا".

وأردف "تشيلسي ومانشستر يونايتد وسيتي وريال مدريد، إنتر وبايرن ميونخ، لا أعرف إن نسيت القليل، كلهم فرق رائعة ولديها شخصية البطل".

وتابع ميسي بقوله "الفوز بالألقاب يعني اللعب الجماعي كفريق، علينا (أفراد باريس) أن نعرف بعضنا البعض جيدًا للنجاح، هذا ما يجعلني أقول أننا لازلنا متخلفين عن هذه الأندية".

وأتم "لدى تلك الأندية خبرة أكثر منا كمجموعة ولكن أنا متأكد من أننا إذا نجحنا أن نصبح فريقًا واحدًا سيكون من الصعب مواجهتنا".

كيف يظهر باريس سان جيرمان أوروبيًا؟

الإنجاز الأكبر لباريس سان جيرمان على الصعيد الأوروبي كان الوصول لنهائي الأبطال موسم 2018-19 والخسارة على يد بايرن ميونخ بهدف نظيف في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وفي الموسم الماضي، وصلت كتيبة ماوريسيو بوتشيتينو إلى نصف النهائي، ولكنها ودّعت المسابقة على يد مانشستر سيتي بالخسارة ذهابًا وإيابًا.

هذا الموسم يتواجد بي آس جي في مجموعة تضم سيتي ولايبزيج وكلوب بروج، وقد تعادل بهدف لمثله مع الأخير، ثم فاز على الأول بهدفين نظيفين أحرز ميسي منهما أول أهدافه بالقميص الفرنسي.

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