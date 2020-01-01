ميسي مع برشلونة: المباريات، الأهداف، البطولات وأرقامه طوال 20 عامًا
مسيرة استثنائية يحظى بها ليونيل ميسي بقميص برشلونة، بدأت في قطاعات الناشئين منذ 2002 وحتى صار الأرجنتيني أفضل لاعب في تاريخ البلوجرانا وربما الأفضل في تاريخ كرة القدم.
حظى ميسي مع برشلونة بالعديد من الألقاب سواءً الجماعية أو الفردية، وقاد البرسا إلى أمجاد محلية وأوروبية، مع عدد من الأرقام القياسية التي لا توصف من فرط استثنائيتها وخصوصيتها.
الآن أعلن ميسي استمراره في البرسا بعدما أثار جدلًا واسعًا في الأسابيع الأخيرة بإعلانه رغبته في المغادرة، ليُكمل مسيرة تاريخية لموسم على الأقل مع أحلام بأن يبقى في كامب نو حتى الاعتزال.
حوار خاص | ميسي يوضح أسباب طلب رحيله عن برشلونة ويعلن التراجع!
في هذا التقرير الخاص من جول، سنصحبكم إلى رحلة حول مسيرة ليونيل ميسي مع برشلونة وكل ما حققه مع النادي الكتالوني..
- نظرة عامة
- أرقامه مع مدربين برشلونة المختلفين
- المباريات، الأهداف، التمريرات الحاسمة في كل موسم
- الأهداف في كل سنة
- المنافسون الذين عانوا من ميسي
- تفاصيل أهدافه، كم بالرأس؟ كم ركلات جزاء؟
- أكثر الحراس الذين سجل فيهم ميسي
- أكثر من صنع لهم الأهداف
- الملاعب المفضلة
- الألقاب مع برشلونة
نظرة عامة
لعب ليونيل ميسي 731 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات، وسجل 634 هدفًا مع صناعته لـ254 تمريرة حاسمة، ليكون إجمالي الأهداف التي شارك بها البرغوث مع البرسا 888 هدفًا.
الظهور الأول لميسي مع برشلونة كان ضد إسبانيول في 16 أكتوبر 2004، وسجل هدفه الأول ضد ألباسيتي في مايو 2005 بملعب كامب نو.
|المسابقة
|عدد المباريات
|فاز
|تعادل
|خسر
|الأهداف
|التمريرات الحاسمة
|الإجمالي
|الدوري الإسباني
|485
|361
|80
|44
|444
|183
|627
|دوري أبطال أوروبا
|143
|84
|38
|21
|115
|33
|148
|كأس ملك إسبانيا
|75
|51
|13
|11
|53
|30
|83
|كأس السوبر الإسبانية
|19
|9
|4
|6
|14
|5
|19
|كأس السوبر الأوروبية
|4
|3
|0
|1
|3
|2
|5
|كأس العالم للأندية
|5
|5
|0
|0
|5
|1
|6
|الإجمالي
|731
|513
|135
|83
|634
|254
|888
أرقامه مع مدربين برشلونة المختلفين
لعب ميسي رفقة بيب جوارديولا 219 مباراة، أكثر من أي مدرب آخر، وسجل 211 هدفًا، أكثر من أي مدرب آخر أيضًا، بينما أفضل متوسط تهديفي له أتى مع تيتو فيلانوفا، بتسجيله 60 هدفًا خلال 50 مباراة بمعدل 1.20 هدفًا في المباراة الواحدة.
|المدرب
|عدد المباريات
|الأهداف
|التمريرات الحاسمة
|متوسط الهدف لكل مباراة
|بيب جوارديولا
|219
|211
|79
|0,96
|لويس إنريكي
|158
|153
|66
|0,97
|إرنستو فالفيردي
|124
|112
|46
|0,90
|فرانك ريكارد
|110
|42
|18
|0,38
|تيتو فيلانوفا
|50
|60
|15
|1,20
|جيراردو "تاتا" مارتينو
|46
|41
|14
|0,89
|كيكي سيتيين
|24
|15
|16
|0,63
|الإجمالي
|731
|634
|254
|0,87
المباريات، الأهداف، التمريرات الحاسمة في كل موسم
يُعد موسم 2011-2012 هو الأفضل من الناحية الرقمية في تاريخ ميسي، حيث سجل 73 هدفًا وصنع 29 تمريرة حاسمة، مسجلًا رقمًا قياسيًا شخصيًا فيهما.
|الموسم
|عدد المباريات
|الأهداف
|التمريرات الحاسمة
|2004 - 2005
|9
|1
|0
|2005 - 2006
|25
|8
|3
|2006 - 2007
|36
|17
|2
|2007 - 2008
|40
|16
|13
|2008 - 2009
|51
|38
|17
|2009 - 2010
|53
|47
|11
|2010 - 2011
|55
|53
|22
|2011 - 2012
|60
|73
|29
|2012 - 2013
|50
|60
|15
|2013 - 2014
|46
|41
|14
|2014 - 2015
|57
|58
|27
|2015 - 2016
|49
|41
|23
|2016 - 2017
|52
|54
|16
|2017 - 2018
|54
|45
|18
|2018 - 2019
|50
|51
|19
|2019 - 2020
|44
|31
|25
|الإجمالي
|731
|634
|254
الأهداف في كل سنة
أكثر الأعوام تسجيلًا على الإطلاق كان 2012 بـ79 هدفًا، بينما الأقل كان أول أعوامه مع الفريق الأول في 2005.
|العام
|الأهداف
|2005
|3
|2006
|10
|2007
|25
|2008
|20
|2009
|38
|2010
|58
|2011
|55
|2012
|79
|2013
|39
|2014
|50
|2015
|48
|2016
|51
|2017
|50
|2018
|47
|2019
|45
|2020
|16
أكثر الخصوم الذين سجل فيهم
سجل ميسي في شباك 79 فريقًا في مسيرته الطويلة، إشبيلية كان أكثر المتضررين منه بتسجيله فيهم 37 هدفًا في 39 مباراة، ويُعد البرغوث هداف مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد بـ26 هدفًا.
|الفريق
|الأهداف
|إشبيلية
|37
|أتلتيكو مدريد
|32
|فالنسيا
|28
|ريال مدريد
|26
|إسبانيول
|25
|أوساسونا
|24
|أتلتيك بيلباو
|24
|ريال بيتيس
|23
|ليفانتي
|22
|إيبار
|20
|ديبورتيفو لا كورونيا
|20
تفاصيل أهداف ليونيل ميسي
|الكيفية
|الأهداف
|القدم اليُسرى
|522
|القدم اليُمنى
|88
|الرأس
|22
|أجزاء أخرى من الجسد
|2
|الإجمالي
|634
|النوع
|الأهداف
|ركلات جزاء
|75
|ركلات حرة
|47
أكثر الحراس الذين سجل فيهم ميسي
|الحارس
|أهداف ميسي في شباكه
|دييجو ألفيش
|21
|جوركا إيرايازوز
|18
|إيكر كاسياس
|17
|أندرياس فيرنانديس
|17
|دييجو لوبيز
|14
|إيفان كويار
|13
|روبيرتو خيمينيز
|13
|أندرياس بالوب
|12
|باو لوبيز
|12
|تونو
|12
|روبين مارتينيز
|11
|ماركو دميتروفيتش
|11
|دودو أوات
|11
|يان أوبلاك
|10
|كلاوديو برافو
|9
|تيبو كورتوا
|9
|بيتو
|9
أكثر اللاعبين صناعةً لميسي
|اللاعب
|عدد الأهداف التي صنعها لميسي
|لويس سواريز
|47
|داني ألفيش
|42
|أندرياس إنييستا
|37
|تشافي هيرنانديز
|31
|بيدرو
|25
|نيمار
|22
|جوردي ألبا
|21
|إيفان راكيتيتش
|19
|سيسك فابريجاس
|15
|سيرجيو بوسكيتس
|14
|أليكسس سانشيز
|12
أكثر الملاعب التي سجل فيها ميسي
|الملعب
|عدد المباريات
|الأهداف
|متوسط التهديف لكل مباراة
|كامب نو
|358
|373
|1,04
|سانتياجو برنابيو
|22
|15
|0,68
|فيستني كالديرون
|20
|14
|0,70
|أبانسا رايزور
|8
|13
|1,63
|رامون سانشيز بيزخوان
|16
|12
|0,75
|ميستايا
|19
|10
|0,53
|سيوتات دي فالنسيا
|10
|10
|1,00
|بينيتو فيامارين
|11
|9
|0,82
|كوليسوم ألفونسو بيريز
|11
|8
|0,73
|سون مويكس
|7
|8
|1,14
|بلدية إيبوروا
|6
|8
|1,33
|كامبو دي فوتبول دي فايكاس
|5
|8
|1,60
الألقاب التي حققها ميسي
حقق ميسي في مسيرته 34 بطولة:
- 10 ألقاب للدوري الإسباني (2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19)
- 4 دوري أبطال أوروبا (2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15)
- 6 كأس ملك إسبانيا 2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18)
- 3 كأس العالم للأندية (2009, 2011, 2015)
- 8 كأس السوبر الإسبانية (2005-06, 2006-07, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17 , 2018-19)
- 3 كأس السوبر الأوروبية (2009-10, 2011-12, 2015-16).