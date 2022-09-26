ميسي: مبابي وحش، والأفضل لا يفوز بدوري أبطال أوروبا!

ليونيل ميسي القائد السابق لبرشلونة ونجم باريس سان جيرمان يؤكد أن الفريق الأفضل لا يحقق الفوز بدوري أبطال أوروبا دائمًا.

أشاد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بزميله كيليان مبابي وما يقدمه من مستويات رفقة الفريق، مؤكدًا أنه سيكون الأفضل في العالم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ليونيل ونقلتها صحيفة "ماركا"، وتطرق خلالها للحديث عن نيمار وكأس العالم ودوري أبطال أوروبا ريال مدريد.

ماذا قال ميسي عن نيمار ومبابي؟

وقال ميسي: "كيليان لاعب مختلف، هو وحش وقوي للغاية في الكرات الثنائية، ويركض في المساحات بسرعة كبيرة، ويسجل الكثير من الأهداف".

وأضاف: "هو لاعب متكامل، لقد أثبت ذلك لسنوات، وفي الأعوام المقبلة سيكون ضمن الأفضل هذا أمر مؤكد".

وأكمل عن نيمار: نعرف بعض جيدًا، لقد حظينا بأوقات رائعة في برشلونة، وكنت أتمنى أن نحظى بالمزيد من الوقت معًا هناك، أحب اللعب معه كل يوم".

ماذا قال ميسي عن الخروج من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد؟

قال الأرجنتيني: "الجميع يعلم أن هدف باريس هو دوري أبطال أوروبا، والخروج في العام الماضي من الصعب تجاوزه بسبب الطريقة التي حدث بها، لقد خسرنا بسبب تفاصيل صغيرة".

وأردف: "ليس الفريق الأفضل هو من يحقق دوري أبطال أوروبا في كل مرة، هي مسابقة الفوز بها أمر صعب للغاية".

ماذا قال ميسي عن كأس العالم؟

واختتم تصريحاته: "الهدف هو محاولة تحقيق أفضل ما لدينا في كأس العالم، نحن نعلم أن البطولة صعبة للغاية والتفاصيل الصغيرة قد تخرجك من البطولة، لكن الفريق مستعد وسنقاتل مهما كان من الخصم".

جدير بالذكر أن الأرجنتين تخوض كأس العالم في مجموعة يتواجد بها المملكة العربية السعودية والمكسيك وبولندا.