تحتاج كرة القدم في كثير من الأحيان إلى شجاعة الاعتراف بالخطأ، والاعتذار ليس ضعفًا بل هو إنصاف للعبة والساحر الذي جعل منها فنًا يتجاوز حدود العقل، واليوم أقف هنا لأعلنها صراحة وبملء الفم: ميسي.. أنا آسف!

قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم الحالية، كتبت مقالًا فنيًا مدججًا بالمنطق والحسابات العقلية، طالبت فيه البرغوث الأرجنتيني بألا يشارك في المونديال السادس، وسردت أسبابًا اعتقدت وقتها أنها غير قابلة للنقاش حول عامل السن، وضريبة الجسد، وفارق السرعات مع مدافعي الجيل الحالي، وكنت أرى أن المعاناة لا تليق بالأسطورة، وأن عليه الرحيل بسلام حتى لا تُخدش صورته الخالدة في أذهاننا.

غرور التحليل الفني أمام كبرياء الأسطورة

وجاءت مباراة الأرجنتين ومصر في ثمن النهائي لتضعني في اختبار غريب، وخلال الشوط الثاني وعندما كانت مصر متقدمة في النتيجة، جلست مع زوجتي أشاهد اللقاء بنبرة ملأها التنظير وكنت أسهب في الحديث معها قائلًا: "أنظري كيف يواجه ميسي صعوبة بالغة أمام مدافعي الفراعنة، كأنه جسد بلا روح، لقد كتبت مقالًا حذرت فيه من هذا المشهد تمامًا، إنه يعاند جسده والزمن لا يرحم".

ولكن، يبدو أن ميسي يعشق إحباط نظريات المحللين وإفساد سطور الصحفيين، ففي ثوانٍ معدودة، تحول الساحر إلى الجبهة اليمنى هربًا من الرقابة، ليتغير مسار اللقاء تمامًا، حيث صنع الهدف الأول بلمحة عبقرية، وسجل الثاني بمهارته الخاصة، وقاد مسار الهجمة التي جاء منها الهدف الثالث دون أن يلمس حتى الكرة ليحسم المباراة لصالح بلاده، ويتركني في مواجهة صامتة مع كلمات مقالي القديم في واحدة من أتعس أيامي الكروية على الإطلاق.

لقطة واحدة جعلت كلماتي والعدم سواء

إذا كانت مباراة مصر هي بداية اليقظة من وهم التحليل البدني، فإن ما حدث في موقعة إنجلترا الأخيرة في نصف النهائي كان بمثابة الإعلان الرسمي عن سقوط كل الفرضيات التي وضعتها في مخيلتي، وتحديدًا في تلك الكرة المشتركة الخرافية التي جمعته مع جوردون وكين وكونساه.

في تلك اللقطة، استلم ميسي الكرة ليتجاوز سبينس بمرونة مذهلة، ثم تعرض لضربة بدنية قاسية ومباشرة من هاري كين، لكنه لم يسقط بل استبسل وحافظ على توازنه بكبرياء غريب، قبل أن يمرر الكرة بدقة متناهية من بين أقدام جوردون، ويسقط أخيرًا أرضًا من تدخل أندرسون القاسي، ليصنع لقطة فنية جعلت مقالي القديم يمر أمام عيني كشريط سينمائي، ورأيت كلماتي السابقة وهي تتساقط من فوق الأسطر وتتلاشى كأنها والعدم سواء.

أدركت في تلك اللحظة أن العمر ليس هو العائق الذي يمنع ميسي من ممارسة الشيء الذي يحبه، وأن العبقرية لا تقاس بالركض السريع أو الصراعات البدنية الجافة، بل بالقدرة على تطويع كرة القدم وجعلها تدور في فلك عقل لا يشيخ أبدًا.

بيت القصيد

ميسي أثبت للجميع، وأنا في مقدمتهم، أن رغبته في اللعب والشغف الذي يحركه أكبر من أي دراسة صحفية أو قراءة تكتيكية، وأنه وحده من يملك حق تحديد مشهده الأخير.

ولذلك وجب علي اليوم أن أطوي صفحة مقالي القديم، وأكتفي بمشاهدة هذا الفصل التاريخي الاستثنائي وهو يكتب بمداد من الذهب، مهما كانت نتيجة النهائي.