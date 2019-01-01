ميسي: لم ألتقي جريزمان وديمبيلي مستقبل برشلونة

تعرف على تصريحات ميسي حول جريزمان وديمبيلي والصفقات الجديدة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أنّه لم يتعامل مع أنطوان جريزمان إلا قليلًا كاشفًا سبب فشل برشلونة في التتويج بالأبطال بالسنوات الماضية..

ميسي نفى في تصريحات سابقة طلبه التعاقد مع نيمار دا سيلفا مؤكدًا استمراره في برشلونة.

وقال ميسي في حوار مع صحفية "سبورت" الإسبانية: "الخسارة من ليفربول في حد ذاتها ليست المشكلة، ولكن تكرار الأمر في السنوات الأخيرة هو السبب، الأمر جعلنا نتعلم أهمية التسجيل خارج معلبنا وحينما حققنا الأبطال من قبل كنا نسجل في كل مباراة نلعبها وبالأخص خارج كامب نو".

وتابع: "لا أعرف إن كل الفريق أفضل الآن أم لا، في الموسم الماضي كنا نمتلك لاعبين على أعلى مستوى وتعاقدنا مع صفقات مميزة أيضًا ولكن علينا أن نرى تأثير هذه الأسماء على النتيجة النهائية في الموسم".

ميسي أكد أنّه لا يمتلك أي صلاحية في قضية نيمار وأنّ الأمر يرجع فقط إلى الإدارة موضحًا أنّه لا يمثل أكثر من لاعب بالفريق.

وحول موقفه من جريزمان، علّق البلوجا: "لم أتعامل معه سوى قليلًا لأنني أتدرب وحيدًا منذ انطلاق الموسم ولم أسافر الولايات المتحدة الأمريكية وحتى لم نجتمع كثيرًا في غرفة الملابس. أعتقد لدينا وقت كافي لمشاركة العديد من الأشياء".

واختتم: "عثمان ديمبيلي لديه الظروف المثالية ليقدم كل ما يستطيع وهو صغير للغاية ومن الهام جدًا أن يتعلم ويتطور ويفكر فقط في التعامل باحترافية أكثر من اللعبة. أتمنى أن يكون متاحًا دائمًا في كل مرة نحتاجه وأتمنى ألا يعاني من إصابات خلال الموسم الحالي لأنه لاعب رائع ولديه إمكانيات مذهلة".

جدير بالذكر أنّ البرغوث علّق على دعوة كريستيانو رونالدو له لتناول العشاء مؤكدًا أنّ الأمر واردًا.