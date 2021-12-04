ميسي : لست مهتمًا بالأفضل في التاريخ ولا أنظر إلى رونالدو !

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنجازًا هامًا ربما لا نراه في كرة القدم مرة أخرى، بالفوز بالكرة الذهبية السابعة له في تاريخه.

لاعب باريس سان جيرمان حصد الجائزة على حساب روبرت ليفاندوفسكي صاحب المركز الثاني، وجورجينيو الذي جاء بالمرتبة الثالثة.

ميسي تحدث في حوار صحفي مع مجلة "فرانس فوتبول" المنظمة للجائزة، وتطرق فيها إلى العديد من الجوانب الشخصية الخاصة به.

البداية الصعبة

وقال صاحب الـ34 سنة:"لقد جئت من عائلة من الطبقة العاملة، والدي عمل طوال اليوم وكنا نعيش في حي متواضع إلى حد ما، ولكننا لم نفتقر أبدًا إلى أي شيء، والحمد لله لقد غرس والداي بداخلي الاحترام والتواضع والعمل".

وعن أسباب رفضه القميص رقم 10 الخاص بنيمار في باريس:"هو رقمه، وجئت إلى فريق جديد للمساعدة، كانت لفتة غير عادية منه وتوقعتها لمعرفتي الجيدة به لأننا أصدقاء وأمضينا الكثير من الوقت معًا في برشلونة، لذلك رفضت وأخذت الرقم 30 الذي أعجبني".

صورته وهو مسلتقيًا خلف الحائط البشري ضد مانشستر سيتي:"في تلك اللحظة كنا بحاجة إلى القيام بذلك، لم يكن هناك أحد لتنفيذ هذه الفكرة، وفعلتها لإيماني بأنه على الجميع المساهمة بشيء لتحقيق النتائج".

لقب الأفضل في التاريخ:"لم أقل ذلك أبدًا عن نفسي ولا أحاول السعي خلف هذا اللقب، بالنسبة لي اعتباري أحد أفضل اللاعبين في التاريخ يبدو كافيًا ولم أتخيله أبدًا".

مرض العجز الهرموني:"أتذكر أنني امضيت ساعتين في الاختبارات مع والدتي وعندما رأيت النتيجة لم يصدمني الأمر ربما بسبب صغر حجمي، كان يجب حقني كل يوم في رجلي، لم يؤثر هذا الأمر على مسيرتي المهنية، ولكن العلاج كان مكلفًا للغاية بالنسبة لعائلتي".

وأوضح:"كانت لحظة صعبة عندما غادرت روزاريو وعمري 13 سنة، ولم أفكر أبدًا في العودة بعد البداية الصعبة في برشلونة رغم صعوبة التكيف، حيث شعرت بعدها بتحسن وأصبحت أكثر اقتناعًا بحلمي".

وعن شعوره بالخجل:"أنا مختلف مع الأشخاص الذين أثق بهم مثل عائلتي وأصدقائي، قد أكون أكثر خجلًا مع بعض الأشخاص خارج هذه العلاقات وأجد صعوبة أكبر في الشعور بالراحة أو أستغرق وقتًا أطول".

المقارنة مع مارادونا ورونالدو

المقارنة مع مارادونا:"لم أقارن نفسي به أبدًا، ولم أهتم بهذه المقارنات، أزعجتني بعض الانتقادات العام الماضي بسبب الصعوبات التي واجهتها مع المنتخب ولكن ليس لهذه الأسباب".

وأما عن حصوله على الحرية الكاملة في الملعب:"كان دائمًا لي الحرية الكاملة حيث أردت دون التقيد بمركز معين، وحصلت على هذه الحرية مع جميع المدربين الذين عملت معهم".

هدفه بالرأس في مانشستر يونايتد عام 2009:"إنه موقف محدد ساهم فيه تشافي وقد رآني أفعل ذلك بالفعل في التدريب وتحدثنا في غرفة خلع الملابس، لم أتخيل أنا ولا هو أن يسجل أحدنا بالرأس، ولكنه جاء بشكل طبيعي دون السعي من أجله".

عدم الخروج للاحتفال بنهائي الأبطال في 2006:"أنا آسف لأنني لم أفعل ذلك، لم ألاحظ ما يحدث وكنت أفكر أكثر في عدم اللعب وأردت المساهمة، لذلك شعرت بخيبة أمل ولم أكن متأكدًا أن فوزنا بالأبطال سيحدث مرة أخرى".

وعن التغلب على رونالدو بتسجيل المزيد من الأهداف:"أردت دائمًا التفوق على نفسي ولا أنظر إلى ما يفعله الآخرون، مع رونالدو حافظنا على المنافسة بيننا لسنوات، وهذا ساعد كل منا على التطور دون النظر إلى بعضنا البعض".

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