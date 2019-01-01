ميسي لا ينسى ما فعله حكم مباراة قطر والأرجنتين

آخر مرة تولى فيها الحكم قيادة مباراة للأرجنتين كان أمرًا سيئًا لميسي

أعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي تعيين الحكم التشيلي خوليو باسكونيان لقيادة مباراة الأرجنتين وقطر في ختام مباريات دور المجموعات بكوبا أمريكا.

الأرجنتين بحاجة للفوز على قطر للتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

الحكم التشيلي صار دوليًا منذ 2011 وكان أول ظهور له في كوبا أمريكا عام 2015 وتولى حينها مباراة الأرجنتين وجاميكا والتي انتهت بهدف نظيف للتانجو.

وكانت آخر مرة تولى فيها باسكونيان مباراة للتانجو كانت في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا وذلك حينما لعب البيسيليستي أمام أوروجواي.

ورغم فوز الأرجنتين بهدف لميسي، إلا أنّ الحكم أشهر البطاقة الحمراء في وجه باولو ديبالا ثم بعدها تسبب في إيقاف البولجا بسبب سوء سلوك هداف التانجو التاريخي.

تشكيلة منتخب البرازيل ضد بيرو في كوبا أمريكا! 🇧🇷



💫خيسوس وإيفرتون في التشكيلة الأساسية بعد الأداء الجيد في المباريات السابقة#CopaAmerica pic.twitter.com/XQB91Riv3W — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

وغاب ليو عن 3 مباريات في التصفيات لم يحقق فيها البيسيليستي أي انتصار.

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين وصلت إلى نهائي كوبا أمريكا في 2015 و2016 وفشلت في تحقيق البطولة.