ميسي: لا أرغب في تغيير أي شيء بمسيرتي

ميسي راض عن مسيرته حتى الآن

كشف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب برشلونة أنه لا يود تغيير أي شيء في مسيرته، مشيراً إلى أن حلمه كان أن يكون بطلاً للعالم.

قائد المنتخب الأرجنتيني أجرى حواراً صحفياً، سيتم نشره خلال الأيام القادمة، وترك خلاله تصريحاً أثاراً جدلاً كبيراً.

وقال ميسي في حواره الصحفي: "كنت أريد أن أكون بطلاً للعالم، لكن لا أعتقد أنني سأغير أي شيء في مسيرتي وهذا ما أعطاه الله لي".

وجاء أيضاً في تصريحاته: "في ذلك الوقت لم أحلم بأي شيء، إلا وكان أكبر مما أتخيل".

وحقق ميسي كل الألقاب الممكنة رفقة ناديه برشلونة الإسباني، إلا أنه فشل في تحقيق البطولات الدولية رفقة منتخب بلاده.