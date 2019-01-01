ميسي: تمنيت استمرار كريستيانو رونالدو في ريال مدريد وتشافي سيعود برشلونة

تعرف على تصريحات ميسي حول كريستيانو رونالدو وموقف تشافي من العودة إلى برشلونة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أنّه تمنى استمرار كريستيانو رونالدو في ريال مدريد موضحًا أن رحيل تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا أثر على النادي الكتالوني.

ميسي تحدث عن الصعوبات التي عانى منها في 2014 ورغبته في الرحيل عن إسبانيا.

وقال ميسي في حوار مع إذاعة "راك" الإسبانية: "توقعنا تأثر الفريق بصورة سلبية برحيل تشافي وإنييستا، ولكننا نمتلك لاعبين مميزين في خط الوسط ومن الطبيعي أن تتغير فلسفة النادي. أعتقد أنّ تشافي سيعود حينما يرغب في ذلك وسوف يسير على خطى بيب جوارديولا في التدريب".

وتابع: "أراقب نفسي عامًا بعد عام لأنني وصلت إلى عمر يجعل من الضروري متابعة الحالة البدنية. أتمنى أن أكون بخير وأنافس وأساعد الفريق طول الوقت".

صاحب الـ 32 عامًا عبّر عن دهشته من إقالة فيكتور فالديز من تدريب فريق الناشئين مؤكدًا أنّه لا يمتلك المعلومات الكافية. كما أكد أنّ فترته تحت قيادة جوارديولا كانت جيدة لكنه تطور كثيرًا بعد رحيله.

واعتبر البرغوث فترة برشلونة مع بيب بين الأفضل في مسيرته بينما عامي 2013 و2014 هما الأسوأ واختار هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 ضد مانشستر يونايتد الأفضل خلال مسيرته.

وبالنسبة لأصعب مدافع واجهه، فلم يحدد ميسي لاعبًا بعينه ولكن أكد أنّه واجه عدد من المدافعين في الفرق الإنجليزية أقوياء للغاية وبالأخص في النواحي البدنية.

واختار إسبانيا كأفضل منافس واجهه حينما لعب ضدهم في ملعب أتلتيكو مدريد حينما كان مارادونا مدربًا للمنتخب الأرجنتيني.

أما أفضل مباراة فهي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في "سانتياجو برنابيو" عام 2011 والذي انتهى بثنائية نظيفة من توقيع ميسي، واعتبر الأخير جوارديولا المدرب الأفضل له ولويس إنريكي الثاني.

واختتم: "تمنيت استمرار كريستيانو رونالدو في ريال مدريد لأنه إضافة لليجا والكلاسيكو. ريال مدريد سوف يبقى دائمًا منافسًا صعبًا نظرًا لتاريخه والعناصر المتاحة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.