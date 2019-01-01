ميسي يتفوق على رونالدو تهديفيًا مع الأندية

سجل إيجابي لميسي في مواجهة رونالدو

تفوق ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، على مهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، في عدد الأهداف المسجلة مع الأندية التي لعبوا لها.

ميسي سجل ثنائية في ليلة فوز برشلونة بخماسية على بلد الوليد في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ووصل ميسي للهدف 608 في 695 مباراة لعبها بقميص برشلونة في جميع البطولات بينما يمتلك رونالدو 606 هدفًا في 811 مباراة مع الأندية التي لعب لصالحها.

كما سجل البرغوث 50 هدفًا من ركلة حرة في مسيرته وعلى بعد 4 أهداف فقط من معادلة سجل صاروخ ماديرا.

ولعب البولجا 118 مباراة أقل من كريستيانو رونالدو مع الأندية كما أنّه أصغر بعامين.

جدير بالذكر أنّ رونالدو دخل نادي أصحاب الـ 700 هدف بعد تسجيله 701 في مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده بينما يمتلك ميسي 676 هدفًا.