ليونيل ميسي لم يصمد أمام قراء "فرانس فوتبول" .. كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة BOAT!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

تم تتويج كريستيانو رونالدو رسميًا الفائز بجائزة «B.O.A.T.» (جائزة الكرة الذهبية لكل العصور) في دورتها الأولى، عقب تصويت عالمي شارك به المشجعون. وقد تم الاعتراف بموسم 2008 الأسطوري الذي قضاه المهاجم البرتغالي الأسطوري مع مانشستر يونايتد باعتباره أفضل موسم فردي في تاريخ هذه الجائزة المرموقة.

إعلان

رونالدو يتفوق على ميسي في تصويت تاريخي

في خطوة أعادت إشعال الجدل الأبدي حول التفوق الكروي، أطلقت مجلة "فرانس فوتبول" جائزة فريدة من نوعها عقب حفلها الأخير. صُممت جائزة B.O.A.T. لتحديد الموسم الذي فاز فيه لاعب بالكرة الذهبية والذي يتفوق على جميع المواسم الأخرى في تاريخ هذه الرياضة. وخرج رونالدو منتصراً، حيث ضمن له أدائه المذهل مع مانشستر يونايتد في عام 2008 المركز الأول في الاستطلاع العام.

وبهذه النتيجة، تفوق نجم النصر بفارق ضئيل على منافسه اللدود طوال مسيرته ليونيل ميسي. وعلى وجه التحديد، فضل المصوتون فوز رونالدو الأول بجائزة «الكرة الذهبية» على موسم ميسي القياسي عام 2012، وهو العام الذي سجل فيه الأرجنتيني 91 هدفاً مع ناديه ومنتخب بلاده.

معايير جديدة لجائزة B.O.A.T.

على عكس جائزة «الكرة الذهبية» التقليدية، التي تعتمد على لجنة من الصحفيين الدوليين لتحديد الفائز، نقلت جائزة B.O.A.T. السلطة مباشرةً إلى المشجعين. فتحت مجلة «فرانس فوتبول» باب التصويت لجمهورها الرقمي، مما سمح للجماهير بإبداء رأيهم حول أي نسخة من أساطيرهم المفضلة تستحق حقًا التاج النهائي لأعظم لاعب في التاريخ.

لم تضم قائمة المرشحين سوى أولئك الذين حصلوا على عدة جوائز «الكرة الذهبية» خلال مسيرتهم الكروية. وضمت هذه المجموعة المرموقة أسماءً مثل يوهان كرويف، وميشيل بلاتيني، وماركو فان باستن، وكارل-هاينز رومينيجه، وكيفن كيجان، وفرانز بيكنباور، إلى جانب أيقونة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو والأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو.

إعلان إعلان

المشجعون يدفعون لتتويج أبطالهم

جاءت المشاركة في هذا الاستطلاع التاريخي مصحوبة بشرط فريد، حيث طُلب من المستخدمين دفع رسوم قدرها يورو واحد للإدلاء بأصواتهم. ولتشجيع المشاركة على الرغم من الرسوم، أدرج المنظمون جميع المصوتين في سحب على جائزة تتمثل في تذكرتين لحضور حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2027.

لاقت المبادرة إقبالاً كبيراً، حيث اختار آلاف المشجعين دفع المبلغ مقابل امتياز دعم العصر الذي يختارونه من بين عصور العظمة. وكشفت البيانات أن أكثر من 5,000 شخص صوّتوا فعلياً عدة مرات لضمان فوز لاعبهم المفضل بالمركز الأول.

رونالدو وميسي يهيمنان على المراكز الـ12 الأولى

سيطر رونالدو وميسي سيطرة تامة على التصويت، حيث احتلوا المراكز الـ12 الأولى بينهما. ولم يكسر لاعب آخر هيمنتهما إلا في المركز الثالث عشر، حيث احتل الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو هذا المركز بفضل فوزه التاريخي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2002.