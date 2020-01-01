ميسي: فالفيردي تعرض للظلم ولا أفهم ما حدث أمام ليفربول

النجم الأرجنتيني دافع عن مدربه السابق وعلاقته بأنطوان جريزمان

دافع ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، عن مدربه السابق إرنستو فالفيردي، مؤكداً أنه تمت محاسبته على نتائج لم يكون المسؤول الأول عنها.

فالفيردي فقط وظيفته في برشلونة بعد خسارة الفريق الكتالوني لكأس السوبر المحلي بالهزيمة من أتلتيكو مدريد، لتقوم إدارة النادي بتعيين كيكي سيتين بدلاً منه.

ميسي تحدث في حوار صحفي مع "موندو ديبورتيفو"، وقال عن رحيل فالفيردي:"شخص عظيم ومدرب رائع، قلتها عدة مرات، لقد قاموا بالحكم عليه في مباريات كنا مسؤولين عنها أكثر منه".

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وأضاف:"الخيار الأسهل دائماً هو رحيل المدرب بدلاً من تغيير اللاعبين، الهزيمة أمام أتلتيكو ساهمت بشكل كبير في قرار مغادرته للنادي، رغم سيطرتنا على المباراة والخروج في 5 دقائق".

وصول سيتين:"كنت أعرفه بالفعل قبل قدومه هنا، هو يحاول التقرب من الجميع ويتحدث كثيراً لنا، يعيش التفاصيل يحب كرة القدم بشكل واضح".

وأما عن الحصول على دوري أبطال أوروبا:"يجب أن نصبح أكثر انتظاماً، الاستحواذ على الكرة واستغلال الفرص، عدم ارتكاب أخطاء سخيفة مثلما حدث في السابق أمام ليفربول وروما، التفاصيل مهمة جداً في هذه البطولة".

تفسير ما حدث ضد ليفربول وروما:"لا أجد أي مبرر أو تفسير، خاصة ليفربول، الأمر ربما يحدث معك مرة واحدة وهذا طبيعي، لكن تكراره مرة أخرى في العام التالي يجعل الشرح أكثر صعوبة".

الكلاسيكو:"يعطي الكثير من الثقة في حالة الفوز به وتعزز قوة الفريق، والحصول على الثلاث نقاط سيعني التقدم للأفضل ونقطة تحول مهمة جداً لنا".

خلافه مع أبيدال:"لا أعرف ما حدث له ليقول ذلك، قمت برد الفعل لأني شعرت بالهجوم القاسي على اللاعبين، أزعجني الأمر كله من البداية، التصريحات بدت مجنونة بعد رحيل المدرب، لهذا السبب خرجت لتوضيح الأمور لعدم السماح بتعرضنا للهجوم بهذه الطريقة".

وأضاف:"ما أغضبني هو هجومه على غرفة ملابس اللاعبين، أخبرته أن يعطي أسماء ويقول من الأشخاص الذين لم يبذلوا أفضل ما عندهم من أجل الفريق، وغضبت على المستوى الشخصي أيضاً بعد الأقاويل حول قيامي بإصدار الأوامر والقرارت الهامة".

وتابع:"هذا الأمر حدث معي أيضاً مع المنتخب الأرجنتيني، كانوا يقولوا أنني اخترت المدربين وأصدقائي للعب بالفريق، ربما أمتلك رأيي الشخصي لكن في كثير من الأحيان لا يتم تنفيذه وهذا طبيعي".

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تسريبات هجوم إدارة النادي على اللاعبين:"فوجئت قليلاً لأنني لم أكن هنا، عرفت بعض المعلومات عندما وصلت، الرئيس أخبرني بشكل شيء بنفسه، قالوا أنه سيكون هناك دليل على صحة موقف إدارة النادي وعلينا الانتظار بخصوص هذا الشأن الغريب".

تركيزه على صناعة الأهداف:"هذا يحدث في بعض الأوقات، أحاول الرجوع للخلف واستغلال المساحات وخلق الفرص من العمق وهذه طريقة لعبنا، كانت لدي بعض الفرص ولكن لم أستغلها، ولا أشعر بالقلق حيال ذلك أبداً".

علاقته بجريزمان:"جيدة جداً كما هو الحال مع الجميع، داخل وخارج الملعب، من الطبيعي الحاجة للوقت للتأقلم في البداية، لقدومه من أسلوب لعب مختلف مع أتلتيكو مدريد، لدينا إمكانيات أكثر للتواصل الفترة الأخيرة وأصبحنا أكثر تقارباً".

غياب سواريز:"هو مجنون جداً بالعودة مرة أخرى، سوف ننتظر ما سيحدث ونأمل أن يعود قريباً لأنهم لاعب مهم للغاية ونحتاج له".

بداية أنسو فاتي وتألقه:"لاعب مهم للغاية ويعتبر واجهة رائعة للنادي، يجب عليه أن يأخذ الأمور بسهولة ولا يتحمل الكثير من المسؤولية لأننا سندخل العديد من الأوقات الصعبة".

يذكر أن ميسي نجح في تسجيل 19 هدفاً وصناعة 16 مع برشلونة، في 27 مباراة خاضها مع الفريق الإسباني بجميع البطولات هذا الموسم.