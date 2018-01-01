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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

ميسي وسواريز يتفوقان على قطبي مدريد

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ثنائي برشلونة الهجومي ظهرا بقوة هذا الموسم أمام تراجع قطبي مدريد.

محمود ضياء    فيسبوك      تويتر

واصل ثنائي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي ولويس سواريز التألق مع البلوجرانا بعد الفوز على ليفانتي بخمسة أهداف نظيفة وتصدر جدول الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي سجل ثلاثة أهداف بينما هز سواريز الشباك في مناسبة واحدة وكان الهدف الخامس من نصيب جيرارد بيكيه.

قائد برشلونة رفع رصيده من الأهداف للرقم 14 في الدوري إلى جانب عشر تمريرات حاسمة ليكون أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يصل لهذا الرقم.

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ميسي أصبح أول لاعب يصل لـ50 هدفًا خلال عام 2018 مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

  على الجانب الآخر سجل سواريز هدفه الـ11 في الدوري هذا الموسم مع ست تمريرات حاسمة.

.الثنائي ميسي وسواريز سجلا 25 هدفًا في الدوري هذا الموسم حتى الآن وهو أكبر من عدد أهداف ناديي ريال مدريد وأتلتيكو بـ24 هدفًا

أنطوان جريزمان هو هداف أتلتيكو مدريد في الدوري برصيد ستة أهداف وهو نفس عدد أهداف كريم بنزيما مع ريال مدريد.

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