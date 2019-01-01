ميسي يكشف دور رونالدينيو وخطة جوارديولا المفاجئة لريال مدريد

ميسي يتذكر أولى أيامه في برشلونة ويتحدث عن التتويج بالليجا

كشف ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن الدور الكبير الذي قام به رونالدينيو معه في بداية مسيرته بالفريق الأول للنادي الكتالوني كما شدد على أهمية الفوز بالدوري الإسباني.

ميسي حقق دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني 10 مرات كما أنّه أكثر لاعبًا تتويجًا بالألقاب في تاريخ البلوجرانا.

وقال ميسي في تصريحات بالفيلم الوثائقي الخاص به "أن تكون ميسي": "لا يمكن أبدًا نسيان هدفي الأول مع برشلونة حتى الاحتفال به كان خاصًا، لقد شعرت بالحب من الجميع في غرفة الملابس".

وتابع: "رونالدينيو جعلني أكثر هدوءًا، ومنذ قدومي للفريق الأول وروني كان أكثر من احتواني ووضعني تحت ذراعيه وأرشدني طوال الوقت. والحقيقة أنّه لم يكن الوحيد الذي فعل ذلك بل باقي اللاعبين".

وحول شغله مركز المهاجم الوهمي، صرّح: "تعاملت مع هذا التغيير بسهولة وصراحة كان الأمر جيدًا بالنسبة لي لأن هذا مركزي المفضل منذ الطفولة فاللعب على الطرف بعيدًا عن العمق لم يكن الشيء المحبب لي".

وواصل: "قبل كلاسيكو 6-2 تحدث معي بيب جوارديولا وأخبرني بأنني سألعب بطريقة مختلفة وأنّ مركزي سوف يتغير ليكون في العمق على أن أتحكم أكثر في الكرة وأكون مصدر توزيع الهجمات وهذا التغيير أدهش الجميع وبالأخص ريال مدريد لأنّه لم يتوقع أحد أن يتغير شكل الفريق بعد موسم كامل لعبنا بأسلوب مختلف".

واستمر: "كنا نتحرك بسرعة أنا وإيتو وهنري وجعلنا الأمور معقدة لدفاعات ريال مدريد. لقد كان انتصارًا تاريخيًا بسبب أسلوب اللعب ولأن المهاجم كان خصمنا التقليدي".

البرغوث تحدث عن الفوز بدوري أبطال أوروبا في 2009 وأول أهدافه في النهائي مسترسلًا: "في 2006 حققت اللقب لكنني كنت حزينًا بسبب الإصابة منذ ثمن النهائي أمام تشيلسي ولذلك استمعت كثيرًا حينما حققنا اللقب في روما".

وأردف: "الطريقة التي لعبنا بها كانت مبهرة، لقد قدمنا موسمًا عظيمًا بكرة قدم مذهلة وفي الأخير كللنا النجاح في نهائي أمام فريق كبير بحجم مانشستر يونايتد. لقد كان عامًا رائعًا".

ميسي اعتبر التتويج بالكرة الذهبية أمر مميز وبالأخص أول مرة موضحًا: "أن ترى اسمك بين المرشحين الثلاثة فهو أمر مميز وفي نسخة 2010 كان الأمر أفضل لأنني نافست زملائي إنييستا وتشافي وكنت سعيدًا واعتبرت الأمر فريدًا للنادي".

وأتم: "حصلت على الكرة الذهبية بفضل زملائي وحتى الحذاء الذهبي كان للسبب ذاته، فلن أستطيع تسجيل الأهداف دون معاونة من البقية. حتى الجوائز الفردية لا يمكن تحقيقها دون مجهود جماعي".

وفي تصريحات أخرى في وثائقي "يوم المباراة" الخاص بموسم برشلونة الماضي، قال ميسي: "التتويج بالدوري الإسباني أمر عظيم لأنّه يُظهر مجموع ما قدّمه الفريق طوال الموسم ولا يتحقق بين ليلة وضحاها. بالطبع كنت سعيدًا للغاية بقدرة الفريق على حصد الليجا الموسم الماضي وأتمنى ألا نتوقف عن الفوز بهذه البطولة".

جدير بالذكر أنّ ميسي حقق الكرة الذهبية 5 مرات كما تُوج بالحذاء الذهبي 6 مرات.