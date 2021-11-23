جوارديولا: لن نرى مرة أخرى لاعبين مثل ميسي ورونالدو

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي المعاناة التي سيواجهها فريقه أمام البرغوث الأرجنتيني، ليونيل ميسي قبل مواجهته مع فريقه باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

جوارديولا وميسي يجمعهم ماضي كبير، حيث دربه في برشلونة لمده 4 سنوات، ليصبح على يده أفضل لاعب في العالم بعد أن كان مجرد فتى موهوب.

أصحاب الأمس سيلتقون ليلة غد لكن كأعداء، حيث يستضيف ماشستر سيتي نظيره باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات على أرضية ملعب "الاتحاد".

مواجهة ستكون من العيار الثقيل، بسبب الصراع المحتدم على المركز الأول، حيث يحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن الفريق الباريسي صاحب المركز الثاني.









ماذا قال جوارديولا عن ميسي؟

وقال جوارديولا عن ميسي على هامش اللقاء الذي يجمعه مع العملاق الفرنسي: "ميسي صعب للغاية، في بعض الأحيان عندما تكون الكرة بين قدميه لا تعرف ماذا تفعل ولا حتى هو يعرف، وأحتاج إلى أن أشرح إلى اللاعبين بأن دي ماريا ومبابي ونيمار كذلك أيضا".

واستمر "كل واحد منهم يمكن أن يكون نجمًا لفريق ما حول العالم ولكن الأربعة في فريق واحد".

وأضاف "أنا سعيد بأن ميسي ما زال يلعب بتلك الجودة، سيكون من الممتع مواجهته مرة أخرى، والجميع يعرف بالجودة والشخصية التي يمتلكها باريس سان جيرمان".

وماذا قال عن كريستيانو؟

تطرق المدرب الكتالوني وذكر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو مشيدًا بقدراته هو الأخر، قائلًا: "ما حققه رونالدو وميسي يكاد يكون مستحيلًا تكراره، ربما سوف نرى ولكن أنا لا اعتقد بأنه سيتكرر، من الفريد العثور على لاعبين مثل هذان الشخصان، وأن يفعلوا ما يفعلوه".

جدير بالذكر أن صاروخ ماديرا كان على بعد خطوة من الانتقال إلى أزرق مانشستر قبل أن يغير وجهته في اللحظات الأخيرة ويقرر العودة إلى "أولد ترافورد" بعد 12 عامًا بعيدًا عن الشياطين الحمر.

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